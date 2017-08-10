「媽，換我煮給妳吃！」戒治所學員改拿鍋鏟

新北市新店戒治所今（10日）舉辦「食在暖心，順流返家工作坊」活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店戒治所今（10日）舉辦「食在暖心，順流返家工作坊」活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店戒治所今（10日）舉辦「食在暖心，順流返家工作坊」活動。（葉書宏翻攝）

「媽，今天換我煮給妳吃！」新北市新店戒治所今（10日）舉辦「食在暖心，順流返家工作坊」活動，邀請「摩登輕食班」學員家屬入所，讓家屬親身了解在所收容人針對戒除毒癮所做的改變與努力，經過參與輕食製作，全家人一起享受天倫之樂。

活動共有16個家庭、13位輕食班學員，及35位家屬參與。「媽媽煮的菜，是我最喜歡吃的，她是我心目中最棒的大廚師，每次她帶來自己煮的會客菜，我一定會多吃好幾碗，媽媽謝謝您，今天換您嚐嚐看我煮的菜喔！」，這是戒治所替學員錄製的真情告白短片，影片中的感性傾訴，是一群為毒所困的人，以往他們想說或是不好意思與家人說的對話，藉由「食在暖心」完整的呈現在家人的面前。

新店戒治所表示，藉由各項輔導處遇與技能訓練，讓他們曾經只拿著針筒或吸食器的手，改為拿起烹飪工具，當共同製作輕2食的活動開始時，收容人握著媽媽的手，是那麼專注的烹飪菜餚，似乎回到以往的時光，就如同孩子年幼時，媽媽握住收容人的雙手般，雖然孩子因為吸食毒品而誤入歧途，但這從手心傳來的溫度，讓媽媽再度擁有信心，能夠繼續陪伴自己的孩子勇敢的走下去。

此外，活動結合「枕邊細語，為孩子說故事」的活動，由輔導科輔導員、臨床心理師、社會 工作員等教化人員，協助收容人選擇合適的繪本，以床邊故事的概念，經過錄音、配樂製作成光碟，由收容人將光碟以及所方特別購置的繪本圖書親手交給自己的孩子與家人，彷彿父親就在孩子身邊講故事般，讓收容人彌補不在孩子身邊的缺憾。

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(中時)