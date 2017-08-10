「媽，換我煮給妳吃！」戒治所學員改拿鍋鏟
「媽，今天換我煮給妳吃！」新北市新店戒治所今（10日）舉辦「食在暖心，順流返家工作坊」活動，邀請「摩登輕食班」學員家屬入所，讓家屬親身了解在所收容人針對戒除毒癮所做的改變與努力，經過參與輕食製作，全家人一起享受天倫之樂。
活動共有16個家庭、13位輕食班學員，及35位家屬參與。「媽媽煮的菜，是我最喜歡吃的，她是我心目中最棒的大廚師，每次她帶來自己煮的會客菜，我一定會多吃好幾碗，媽媽謝謝您，今天換您嚐嚐看我煮的菜喔！」，這是戒治所替學員錄製的真情告白短片，影片中的感性傾訴，是一群為毒所困的人，以往他們想說或是不好意思與家人說的對話，藉由「食在暖心」完整的呈現在家人的面前。
新店戒治所表示，藉由各項輔導處遇與技能訓練，讓他們曾經只拿著針筒或吸食器的手，改為拿起烹飪工具，當共同製作輕2食的活動開始時，收容人握著媽媽的手，是那麼專注的烹飪菜餚，似乎回到以往的時光，就如同孩子年幼時，媽媽握住收容人的雙手般，雖然孩子因為吸食毒品而誤入歧途，但這從手心傳來的溫度，讓媽媽再度擁有信心，能夠繼續陪伴自己的孩子勇敢的走下去。
此外，活動結合「枕邊細語，為孩子說故事」的活動，由輔導科輔導員、臨床心理師、社會 工作員等教化人員，協助收容人選擇合適的繪本，以床邊故事的概念，經過錄音、配樂製作成光碟，由收容人將光碟以及所方特別購置的繪本圖書親手交給自己的孩子與家人，彷彿父親就在孩子身邊講故事般，讓收容人彌補不在孩子身邊的缺憾。
※保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。