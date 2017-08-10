前美女主播吳依潔感性謝夫 6字洩懷二寶喜訊

吳依潔告別主播台多年，專心在家相夫教子。(取自吳依潔臉書)

前中天美女主播吳依潔擁有台大高學歷加上甜美外型，當年在主播台上人氣超旺，臉書擁有超過50萬粉絲，不過她2013年嫁給神旺集團小開蔡紹仁，就選擇在家專心相夫教子，不再重返主播台，讓粉絲好懷念。目前已是1個孩子的媽的吳依潔，日前又在私人臉書洩口風「生一隻再一隻」疑似喜懷二寶。

據《三立新聞》報導，吳依潔日前在私人臉書上祝老公父親節快樂，感性寫下：「謝謝Grace爸你總是那麼貼心又耐心，包容我的頑固脾氣，也包容我們母女倆每天瘋瘋癲癲到處作亂，幫我們收拾善後，讓我可以安心的生一隻再一隻。」讓好友也不禁留言問懷二寶了嗎？

可能是因為還不到公開時間，吳依潔僅以笑臉符號回應友人，隨後也對媒體表示懷孕消息是朋友猜測，因為還不到公開時間，所以自己都不敢回應。

(中時電子報)