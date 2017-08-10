紀錄片《血琥珀》500人影廳座無虛席 一鏡到底引讚嘆

李永超《血琥珀》QA觀眾提問大噴發。（圖／海鵬影業提供）

導演房東太太力挺該片，親自排候補希望能看到《血琥珀》。（圖／海鵬影業提供）

入選第70屆瑞士盧卡諾影展「影評人週」競賽的台灣紀錄片《血琥珀》昨晚（8/9）在當地舉行第一場世界首映，現場500多位置座無虛席，不僅樓上樓下擠滿觀眾，更有不少人在外候補。導演李永超應邀出席映後座談時，幾乎無人離席，原訂15分鐘的活動，因為觀眾提問太過熱烈而延遲半個多鐘頭，甚至影響到下一場的放映。

觀眾10多個問題連續大噴發，舉凡片中主角的健康、薪資、甚至最讓人驚艷的「12分鐘一鏡到底」全都好奇。當他們得知挖琥珀月薪竟不到100美金（約3000台幣），大呼不可思議，因為那樣在瑞士大概只能活一天。

李永超劇組日前抵達盧卡諾時，接待他們的房東太太才知道、原來房客竟是來此出席影展的台灣帥哥導演，興奮得不得了，不僅每天開車接送大家出席影展，還蘋果葡萄頻頻送，讓李永超備感溫馨。不僅如此，原本沒買到《血琥珀》電影票的她，昨天還特別提早去排隊候補。《血琥珀》今天（8/10）將舉行第2場世界首映，第70屆瑞士盧卡諾影展將於8月12日舉行頒獎典禮。

(中時)