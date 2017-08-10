陳美鳳渾然不知外國帥哥在偷瞄 與幸福擦身而過

陳美鳳後方有名外國帥哥緊盯不放。（圖／民視提供）

陳美鳳日前受邀到新加坡演出。（圖／民視提供）

民視《美鳳有約》主持人陳美鳳，幽默風趣又溫柔婉約的形象，受到觀眾喜愛，粉絲遍及全世界的她，海外邀約不斷，為何會被問及是否有豔遇？原來在她粉絲團有一張在新加坡飯店大廳的照片，粉絲留言不斷指出照片有其他「亮點」，有一位在美鳳姐左後方高大帥氣的外國帥哥一直目不轉睛的盯著美鳳姐，看到粉絲熱烈討論讓她笑說：「來啊，如果跟我要電話我就給他啊，我現在單身一個人有什麼好怕」。

難得搞笑的她還說早知道就轉身，幸福來了都不知道，真是可惜，其實她也提到國外時遇到豔遇、搭訕或者要電話都是比登天還難，出去都是一大堆人圍在她身邊，不然就是國外朋友專車接送，哪有機會一個人遇到什麼陌生人，還直說下次要自己一個人到外面走走，才不會辜負粉絲們這麼熱烈討論。

(中時)