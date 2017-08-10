成績亮眼！竹林中學近百人錄取國立暨醫學大學

竹林中學近百人錄取國立大學，每三人就有一人可上國立大學，成績相當耀眼。（葉書宏翻攝）

106學年度大學入學指定科目考試榜單出爐，新北市竹林中學計有三人錄取國立臺灣大學。包含繁星、申請入學等，今年共9人錄取臺大，另有23人錄取清大、交大、陽明、政大、成大、師大等知名大學，近百人錄取國立大學，每三人就有一人可上國立大學，成績相當耀眼。

竹林中學106學年度指考錄取臺大的三人分別為陳勁豪錄取物理系，游博皓錄取生化科技系，辛佩蓉錄取動物科學技術系。錄取國立大學暨醫學相關科系達34%，整體錄取率高達94%。

其中本屆雙胞胎畢業生游博崴，參加中華民國生物奧林匹亞生物競賽，榮獲全國前八強（二等獎），推薦上臺大生命科學系；而哥哥游博皓透過指考錄取臺大生化科技系，媽媽欣慰的表示：「這是父親節最好的禮物！」

而錄取臺大物理系的陳勁豪，則是在與本校前年滿級分學長鍾承叡的互動中，立下目標，追隨學長的腳步，所以一路堅持到底，在導師的陪伴下準備指考，果然如願以償。錄取東吳大學法律系的張永諭有一顆熱忱的心，多次在週記中表達對時事的獨特見解，透過導師的鼓勵，永諭勇敢追夢。考上東吳法律只是開始，未來他更想藉由所學協助弱勢，貢獻社會。

截至目前為止，竹林應屆畢業班共9人錄取臺大，6人錄取清大，2人錄取交大，1人錄取陽明， 3人錄取政大，5人錄取成大，6人錄取臺師大及彰師大，國立大學錄取率高達30%，在新北各校成績數一數二。

竹林中學校長表示，學校能有今日的成績與表現，都是靠全體師生共同的努力及社區的支持，未來將培育更多人才，以貢獻社會。

(中時)