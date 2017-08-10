黃小柔難得放風　假借艾莉絲心情差趁機豪飲

黃小柔跟老公爭取放風之實，趁機豪飲。（圖／TVBS提供）

黃小柔日前上TVBS《上班這黨事》自爆為了延長難得一次的「放風時間」，竟然假借好友艾莉絲心情不好，跟老公爭取放風之實，合照時還告誡艾莉絲不要笑太開心，以防露餡。

不過Girls’night一聊開，加上酒精作用，當然沒人想要早走，接近午夜，喝茫的黃小柔內心開始不安，老公也知道她要找理由延後回家時間，只好在電話中提醒她不要喝醉，誰知掛完電話，她竟開始趕進度，把握機會豪飲。

甄莉一個人住台北，時常廣邀好姊妹來家裡住，沒想到老公問，那假日我和孩子們要住哪裡時，甄莉竟脫口：「住隔壁我媽媽家！」令老公傻眼。而說到開車，煞車不喜歡用力踩的甄莉，只要老公坐在副駕駛座，看到前方有車就會瘋狂碎念：「啊踩剎車！快撞到別人了啦！」讓她常常緊張不已，還在節目中再三澄清自己開車技術好又快，不是三寶，潘若迪則建議：「妳開Uber好了。」

(中時)