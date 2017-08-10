頻開轟成桃猿殺手 蘇智傑：剛好抓到

蘇智傑生涯兩度雙響炮都是對上桃猿，彷彿成為桃猿殺手。(中央社資料照)

統一獅蘇智傑，今面對Lamigo桃猿轟出單場雙響炮，率獅隊在延長賽取得勝利，生涯兩度單場雙響炮，都是對上桃猿，生涯累積21轟，就有11轟對上桃猿所轟出，彷彿成為桃猿殺手，蘇智傑笑說，自己運氣好，剛好抓到節奏。

蘇智傑上次轟出單場雙響炮，是去年9月在自家台南主場面對桃猿所轟出，而今則在桃猿客場轟出雙響炮，蘇智傑指出，其實沒有想這麼多，自己就是照自己節奏去做攻擊，沒有特別設定什麼球路，可能剛好被自己抓到。

蘇智傑即將在周日之後離開獅隊，加入世大運中華隊，蘇智傑表示，也希望藉由這幾場比賽，能表現盡量表現，盡快為球隊做出貢獻。

(中時電子報)