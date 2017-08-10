王中平拿巨額私房錢買300個甕缸 老婆余皓然氣瘋

王中平（右）、余皓然結婚邁入21年。（圖／TVBS提供）

王中平、余皓然結婚邁入21年，兩人日前上TVBS《女人我最大》爆料夫妻間隱忍很久的事。余皓然爆料老公王中平都拿私房錢來亂買，最抓狂的是他買了一堆手電筒跟300個甕缸，原來他會拿私房錢買手電筒，全是因為他小時候每次颱風來都會停電，有能力後看見手電筒很便宜，便忍不住買了一堆擺在家中各個角落，以備不時之需。她最生氣的是他竟然還買了300個甕缸，從一開始說要醃菜脯，後來改口做茶葉，到現在什麼都沒做還佔著空間。

她加碼爆料王中平雖然常對外宣稱財務大權都交給她，但她有次竟在他的行李箱找到一本「郵局存摺」，發現裡面很多錢，主持人藍心湄忍不住問王中平是不是私房錢，只見王中平尷尬地搖頭語塞，讓眾人笑翻。

(中時)