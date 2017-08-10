陳子玄為還千萬負債辛勤工作　慘遇無良經紀人逼全裸

陳子玄表示目前還有五百萬債務。（圖／中天提供）

陳子玄日前上中天《麻辣天后傳》播出主題「我家欠了上千萬，藝人的還債坎坷路」，她今年26歲自曝，爸爸因為補習班事業失敗負債2千萬，身為長女的她為減輕父母負擔，17歲那年陪朋友去試鏡電玩節目助理主持人，卻意外被節目單位相中，從此踏入演藝圈。她說，當初是為了賺錢才接下這份工作，沒想到遇到無良經紀人，「他說一個case約1萬元，他抽3成，我拿7千，後來才知道一個case有3萬，等於他A了2萬3千元。」

她提到這名經紀人要她接的一個電玩遊戲廣告，居然要全裸，「那是一個電玩美少女角色，對方要我脫光，遮住三點，拍一些比較煽情的畫面」，她一聽到立刻拒絕，如今回想仍覺得可怕。她回憶，爸爸因為開電腦補習班，每月收入500至600萬不等，陸續開了數家分店，她從小過著公主般生活，但不知從何開始，補習班報名人數越來越少，爸爸不得已陸續關閉其他分店。

她說，家中目前還有500萬債務，「我今年26歲，已經12年了，我一開始不想進演藝圈，想要平凡過我的人生，找一份工作、嫁人，可是沒有錢」，說到辛酸處數度紅了眼眶，現場來賓也頻頻拭淚，主持人利菁安慰現場藝人說，「人世間沒有過不去的事情，只有過不去的心情，這都過了」，希望大家否極泰來，越來越好。

(中時)