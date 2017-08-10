陳子玄為還千萬負債辛勤工作 慘遇無良經紀人逼全裸
陳子玄日前上中天《麻辣天后傳》播出主題「我家欠了上千萬，藝人的還債坎坷路」，她今年26歲自曝，爸爸因為補習班事業失敗負債2千萬，身為長女的她為減輕父母負擔，17歲那年陪朋友去試鏡電玩節目助理主持人，卻意外被節目單位相中，從此踏入演藝圈。她說，當初是為了賺錢才接下這份工作，沒想到遇到無良經紀人，「他說一個case約1萬元，他抽3成，我拿7千，後來才知道一個case有3萬，等於他A了2萬3千元。」
她提到這名經紀人要她接的一個電玩遊戲廣告，居然要全裸，「那是一個電玩美少女角色，對方要我脫光，遮住三點，拍一些比較煽情的畫面」，她一聽到立刻拒絕，如今回想仍覺得可怕。她回憶，爸爸因為開電腦補習班，每月收入500至600萬不等，陸續開了數家分店，她從小過著公主般生活，但不知從何開始，補習班報名人數越來越少，爸爸不得已陸續關閉其他分店。
她說，家中目前還有500萬債務，「我今年26歲，已經12年了，我一開始不想進演藝圈，想要平凡過我的人生，找一份工作、嫁人，可是沒有錢」，說到辛酸處數度紅了眼眶，現場來賓也頻頻拭淚，主持人利菁安慰現場藝人說，「人世間沒有過不去的事情，只有過不去的心情，這都過了」，希望大家否極泰來，越來越好。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。