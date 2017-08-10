九寨溝餘震不斷 陸專家：恐進入地震活躍期

名搜救人員通過九寨溝景區鏡海到五花海的滑坡路段。(圖/新華社)

四川省阿壩州九寨溝縣周二(8日)晚間9點19分發生芮氏規模7.0級地震，隔日上午7點27分，新疆博爾塔拉州精河縣發生6.6級地震，兩次地震是否存在關聯？中國大陸地震專家認為，雖然九寨溝與新疆強震位處不同地震帶，但動力源同為印度洋板塊，根據地震發生的「成叢」特性，這兩次強震說明中國大陸可能將步入地震活動頻繁時期。

據北京晨報報導，截至8月9日下午5點，川震後共發生3級以上餘震19次，新疆震後則是共發生3級以上餘震14次。中國地震台網中心專家孫士鋐分析，九寨溝強震震央屬龍門山斷裂帶，新疆精河強震則屬天山地震帶中帶。地震帶不同，但都在青藏高原周邊，動力源同樣來自印度洋板塊向歐亞板塊的推擠。

孫士鋐指出，印度洋板塊以每年5公分的速度向北和向東擠壓，將青藏高原抬升。在抬升過程中，青藏高原鬆軟的物質東移，而四川盆地為剛性物質較堅硬，鬆軟物質受到阻擋，形成能量積累，到一定程度就會發生地震。

據中國地震台網中心資料顯示，有歷史記錄以來，距九寨溝強震震央附近200公里範圍內，共發生5級以上地震26次。

孫士鋐說，地震活動有周期性。今年上半年中國大陸地震偏少，規模6以上地震低於往年平均水準，也低於全球水準及預測次數。由於地震發生有「成叢」的特性，也就是一個時代多、一個時代少，加上四川和新疆接連強震，說明中國大陸現在又處於地震活躍階段。

(中時電子報)