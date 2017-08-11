台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

影片：《時來運轉》眉角 - 林博泰：運彩開盤緊盯王者出拳世紀對決

台北時間8月27日美國拉斯維加斯米高梅體育館將上演一場跨界選手的「拳擊賽」，愛爾蘭有「格鬥天王」之稱的麥葛雷格（Conor McGregor）首度跨界在拳擊規則下，挑戰美國有「不敗拳王」之稱的梅威瑟（Floyd Mayweather），兩個不同領域的佼佼者，賽前不斷放話較勁，成功炒熱了這場世紀對決，現在儼然已經成為全球眾所矚目的焦點，台灣運彩恭逢其盛，開盤提供6個特別項目玩法，跟大家一起參與這場精彩的比賽。

(台灣運彩提供)

挑戰者年僅29歲的麥葛雷格是格鬥史上首位雙級別冠軍(羽量級及輕量級)，先是在2015年以短短的13秒時間就擊倒(KO)蟬聯羽量級10年冠軍寶座的奧爾多（Jose Aldo），接著又在2016年擊倒(KO)輕量級冠軍的阿爾瓦瑞茲（Eddie Alvarez），上個月的賽前記者會上揚言將在4個回合內讓梅威瑟倒地認輸。接受挑戰現年40歲的梅威瑟則是拳擊史上的「不敗拳王」，拿過五個級別(超羽量級、輕量級、超輕量級、次中量級、超次中量級)的拳擊冠軍，49場的比賽全部獲勝，其中又有26次的擊倒(KO)勝，本身則從未被KO過，「不敗拳王」之稱號實至名歸，賽前記者會上則回應要像打保齡球一樣，在擂台上打扁麥葛雷格。

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為了見證這千載難逢的拳擊賽，台灣運彩開盤提供6個特別項目玩法供大家投注，其中以選手為投注結果的有3種，包括「獲勝拳手」、「拳賽結果」、「擊倒得分拳手」；以回合數做為比賽結果預測的項目有3種，包含「回合數結果」、「回合數大小」以及「回合數區間」等，希望大家會喜歡。

(中時電子報)