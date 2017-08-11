《時來運轉》眉角 - 林博泰：運彩開盤緊盯王者出拳世紀對決

中時電子報
林博泰／台灣運彩總經理、
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)
影片：《時來運轉》眉角 - 林博泰：運彩開盤緊盯王者出拳世紀對決

台北時間8月27日美國拉斯維加斯米高梅體育館將上演一場跨界選手的「拳擊賽」，愛爾蘭有「格鬥天王」之稱的麥葛雷格（Conor McGregor）首度跨界在拳擊規則下，挑戰美國有「不敗拳王」之稱的梅威瑟（Floyd Mayweather），兩個不同領域的佼佼者，賽前不斷放話較勁，成功炒熱了這場世紀對決，現在儼然已經成為全球眾所矚目的焦點，台灣運彩恭逢其盛，開盤提供6個特別項目玩法，跟大家一起參與這場精彩的比賽。

(台灣運彩提供)
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挑戰者年僅29歲的麥葛雷格是格鬥史上首位雙級別冠軍(羽量級及輕量級)，先是在2015年以短短的13秒時間就擊倒(KO)蟬聯羽量級10年冠軍寶座的奧爾多（Jose Aldo），接著又在2016年擊倒(KO)輕量級冠軍的阿爾瓦瑞茲（Eddie Alvarez），上個月的賽前記者會上揚言將在4個回合內讓梅威瑟倒地認輸。接受挑戰現年40歲的梅威瑟則是拳擊史上的「不敗拳王」，拿過五個級別(超羽量級、輕量級、超輕量級、次中量級、超次中量級)的拳擊冠軍，49場的比賽全部獲勝，其中又有26次的擊倒(KO)勝，本身則從未被KO過，「不敗拳王」之稱號實至名歸，賽前記者會上則回應要像打保齡球一樣，在擂台上打扁麥葛雷格。

(台灣運彩提供)
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為了見證這千載難逢的拳擊賽，台灣運彩開盤提供6個特別項目玩法供大家投注，其中以選手為投注結果的有3種，包括「獲勝拳手」、「拳賽結果」、「擊倒得分拳手」；以回合數做為比賽結果預測的項目有3種，包含「回合數結果」、「回合數大小」以及「回合數區間」等，希望大家會喜歡。

(中時電子報)

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關鍵字：時來運轉眉角林博泰運彩世紀對決格鬥天王麥葛雷格不敗拳王梅威瑟
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