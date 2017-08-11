五千張訂單的背後！分析Honda新世代CR-V的熱賣原因

全新世代CR-V如何能締造空前的國產休旅市場銷售記錄，本篇當然要深入分析一番。(圖片來源：網車網提供)

上市短短兩個月就締造驚人的5000張訂單成績、七月份單月更達到台灣休旅市場歷史前所未見的3700張訂單，Honda新世代CR-V到底為何能創造如此驚人紀錄？深入分析，就可以知道CR-V贏得絕非意外。

20年的深耕 難以動搖的CR-V市場口碑

從第一代問世至今，Honda CR-V深根台灣市場多年，且每世代優異的產品實力，累積極佳的市場口碑，搭配上Honda Taiwan極力維持的價格策略，讓其於中古市場的價格穩定，保值性增加，自然就提升品牌好感與吸引消費者的入手意願。而新世代CR-V更於動力與安全面的大幅躍進，搭配上與前世代明顯不同的造型設計，消費者清楚感受到品牌端所端出的誠意與牛肉，亮眼成績，自然也就不意外了。

一鳴驚人 小排量增壓技術的動力革新

綜觀台灣國產休旅市場，雖然Honda新世代CR-V並非首款導入小排氣量渦輪增壓動力車型，但藉由「VTEC TURBO」科技的搭載，新世代CR-V表現立刻讓人驚艷，1.5升排氣量格局創造出193ps/24.8kgm輸出數據，效能表現傲視同級，展現Honda於技研面的出色實力，更同時於油耗面、稅金面等同步獲益，且相較於前兩世代大抵相同的動力格局，此世代的進化，讓人更顯有感，因此反映於銷售數據的井噴成長。

相較於前幾世代大幅躍進的動力科技，絕對是帶領CR-V銷售爆量的關鍵之一。(圖片來源：網車網提供)

1.5升排氣量格局創造出193ps/24.8kgm輸出數據，效能表現傲視同級，展現Honda於技研面的出色實力。(圖片來源：網車網提供)

新動力系統更同時於油耗面、稅金面等同步獲益，提升買家入手意願。(圖片來源：網車網提供)

面面俱到 結合趨勢的安全提升

近年來由於多起重大交通意外事故，加上專業汽車媒體的竭力呼籲，台灣新車購車市場終於開始正視「安全」議題，而新世代CR-V剛好搭上此趨勢，搭載著總計23項的主被動安全配備登場，不僅有著原先就已廣受好評的「VSA車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive方向盤動態修正輔助系統」等七大主動安全系統以外，高規的S車型上，並首度導入了「Honda SENSING 智慧安全主動防護系統」，如「ACC 主動式車距調節定速巡航系統附加 LSF 低速自動跟車系統」、「LKAS車道維持輔助系統」、「CMBS碰撞緩解煞車系統」、「FCW前方碰撞警示系統」、「RDM道路偏移抑制系統」、「LDW 車道偏移警示系統」等先進的主動安全科技全數搭載，還有貼心的「AHB遠光燈自動切換系統」、「LaneWatchTM盲點監視系統」、「DAM駕駛注意力監視系統」、「3模式倒車攝影機」等功能，盡力的守護行車安全，如此的造車思維，完全契合了當前市場氛圍，銷售成績，也就其來有自了。

Honda引以為傲的「MM思想-人性空間最大化、機械空間最小化」概念，搭配較前世代拉長40mm的軸距，為座艙帶來更為寬敞的空間。(圖片來源：網車網提供)

七吋觸控式音響主機迎合現代人使用智慧產品的習慣。(圖片來源：網車網提供)

6/4分離後座椅搭配One-Motion快速傾倒設計，襯職演繹休旅本色。(圖片來源：網車網提供)

藉由市場口碑、動力革新、安全升級三大要素，讓Honda CR-V能於激烈的國產休旅市場中突圍，更一口氣將其銷售能量蔓延至百萬級的進口休旅市場，新世代CR-V的熱度確實相當可觀，更是近年來台灣汽車市場中值得研究的議題典範，相信以此幾大賣點，新世代CR-V的熱度將可持續許久，或許能打敗CR-V的，真的只有CR-V自己了！

(中時電子報)