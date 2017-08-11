NBA》封路開趴呼麻 國王藍道夫被補

國王前鋒藍道夫又在場外惹麻煩。(美聯社資料照)

剛從灰熊轉戰國王的「Z寶」藍道夫馬上又給新東家添了麻煩，他美國時間周三晚上在洛杉磯的尼克森花園區被警察逮捕，當時他與一群人封路開趴，現場音樂聲震天，藍道夫還被控告意圖販售大麻。

當日晚間10時左右，藍道夫那群人很多吸了大麻嗨翻天，還破壞警車玻璃與輪胎，警察被迫呼叫支援才平息混亂。藍道夫持有很多大麻，多到自己吸不完，他被逮的同夥還有1人是持有槍械的前科犯。

藍道夫隔日繳交20000美元獲得保釋，經紀公司拒回應，不過《TMZ》的記者拍到藍道夫從看守所走出來，他心情愉悅對著鏡頭微笑。加州不久前將大麻合法化，但每人持有量不得超過規定，也不能在公共場所使用。

藍道夫原本就是八卦媒體常客，季外他以2年2400萬美元加盟國王，被評為自由市場第1爛約；理由是國王不具競爭力，可能使36歲的藍道夫此生無緣總冠軍。不過以藍道夫場外的惡習，顯然國王才是受害的一方。

(中時電子報)