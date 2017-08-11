打真的！梅威瑟、麥葛雷格要求換輕量拳套
文章來源：Conor McGregor News
梅威瑟(Floyd Mayweather)與麥葛雷格(Conor McGregor)的世紀拳賽不僅確定要打，而且可能「拳拳到肉」。NSAC(內華達州運動委員會)10日表示他們收到請求，雙方陣營希望將拳套重量由10盎司減為8盎司。
NSAC規定拳擊手體重147磅(66.7公斤)以上的比賽必須戴上10盎司拳套(283公克)以策安全，梅威瑟與麥葛雷格的比賽體重是154磅(70公斤)。麥葛雷格平日在UFC使用的是4盎司半指拳套，這讓他出拳更快也更危險。
麥葛雷格雖然是UFC拳王，但這是他首次打職業拳擊。上月曾傳出麥葛雷格在練拳時被對手Bradley Wheeler給擊倒，對練影片照例不公開，當時梅威瑟就表示不信：「麥葛雷格豈是這麼容易被打倒的。」
前幾日麥葛雷格陣營發布了一張練拳照片，前拳王Paulie Malignaggi似乎在練拳時被麥葛雷格給擊倒。Paulie Malignaggi本人極力否認，辯稱他是被推倒的，他還自稱狠揍了麥葛雷格一頓。但如果這是真的，麥葛雷格的拳擊天分可能遠超乎各界想像，加上他是刁鑽的左撇子，梅威瑟得小心不要陰溝裡翻船。
NSAC將於16日開會討論是否同意更換拳套，比賽定於26日於內華達州的拉斯維加斯進行。
(中時電子報)
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