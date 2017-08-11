吃好市多沙拉腎衰竭 她求償6千萬

20歲女子克羅伊（Chloe Rodgerson），兩年前在食用好市多販售的雞肉沙拉後吐血，被送到加護病房。(圖片取自fox13)

好市多的食物便宜又多樣化深受消費者喜歡，不過美國有一名女子控告賣場好市多（Costco）販售遭大腸桿菌汙染的雞肉沙拉，讓她食用後身體不適，患上癲癇與腎功能衰竭，向好市多求償200萬美元（約6000萬台幣）。

美國猶他州一名20歲女子克羅伊（Chloe Rodgerson），兩年前在食用好市多販售的雞肉沙拉後吐血，被送到加護病房，但醫生無法診斷出是什麼原因導致吐血，直到美國食藥署（FDA）聯絡她，問她是否吃了好市多的雞肉沙拉。

克羅伊表示，過去兩年花了多達200萬美元的醫藥費，因為溶血尿毒綜合症導致她腎功能衰竭，並且罹患糖尿病，在經歷洗腎一年半後，接受她先生的腎臟移植，但健康問題一直未好轉，將無法生育。

據了解，在2015年10月，美國加州、科羅拉多州、密蘇里州、蒙大拿州、猶他州、維吉尼亞州與華盛頓共有19人在食用好市多販售的烤雞肉沙拉後出現身體不適。除克羅伊外，還有另外四人在吃了遭大腸桿菌汙染的雞肉後送醫，另有一人惡化成溶血尿毒綜合症。

(中時電子報)