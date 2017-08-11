NBA》考辛斯力邀 甜瓜仍打槍鵜鶘

鵜鶘隊考辛斯(左)傳言正延攬安森尼加盟。(美聯社資料照)

《紐約郵報》上月報導鵜鶘加入爭搶尼克前鋒「甜瓜」安森尼的行列，鵜鶘雙塔之一的考辛斯平日橫行霸道，但他卻十分敬重安森尼。考辛斯透露自己正積極幫球隊獵人頭，他宣稱他鎖定的目標是「頂級球星」。

當前各隊爭搶的頂級球星就是安森尼與騎士隊厄文，《紐約郵報》也推估考辛斯口中的人就是安森尼。去年里約奧運安森尼帶領球隊作戰，給考辛斯留下深刻印象。「我們都叫他『老大哥』，雖然甜瓜還沒那麼老，但他確實是美國隊最資深的球員。每當我們遇到麻煩，我們就去找甜瓜。」

安森尼也明白考辛斯對他的尊敬，但他這回是鐵了心要挑戰總冠軍，因此他婉拒了鵜鶘，表示不會為他們放棄「不可交易條款」。安森尼最想去火箭，但火箭給不起尼克開的價碼，尼克高層也正苦惱，希望安森尼放寬條件，多考慮幾支球隊，包括騎士、拓荒者、雷霆。

無論交易結果如何，安森尼恐怕很難再面對尼克球團了，當被問及他是否會向季前訓練營報到，安森尼只說：「我不知道，我真的不知道。」

(中時電子報)