「赤裸異聲-台灣及密西西比當代藝術展」密西西比藝術中心展出

策展人賴依欣講解藝術家倪祥之裝置藝術作品其實你不懂我的心。（文化部提供）

由文化部贊助，駐休士頓辦事處台灣書院主辦，台灣視覺藝術協會與密西西比藝術中心承辦的當代藝術活動「赤裸異聲-台灣與密西西比當代藝術展」8月4日於傑克遜市中心的密西西比藝術中心5個藝廊展出，吸引當地藝術愛好者及台灣僑界的踴躍參與。

當天開幕式現場湧進近百位的中外賓客，包括當地台僑、密西西比藝文界人士、藝術系所師生，現場交流熱絡，觀眾對稱許展覽提供了不同的亞洲觀點，並期待台灣書院能夠持續舉辦類似藝術展覽。駐休士頓辦事處台灣書院王更陵主任亦在開幕式中致詞，祝賀台灣藝術在美南發聲。

開幕當天舉行導覽及對談，由策展人賴依欣帶領觀眾，逐一介紹展出作品，現場民眾及藝術系所學生回應熱烈。尤其密西西比美術館首席策展人Jochen Wierich先生積極向多位藝術家提問，深入地和藝術家倪祥對談其作品之論述、澎湖移工居住環境及工作待遇等議題，展現他對臺灣社群與當代視覺藝術現況的高度興趣。一位來自巴西的民眾對陳冠彰作品〈地方腔：尪姨說：＿〉中探討西拉雅文化，及「薩滿世界」的宗教儀式表示和巴西的宗教儀式有相似之處，非常有趣。大傑克遜藝術委員會企劃專員David Lewis以及密西西比美術館策展人Kathleen Varnell等，亦肯定此次展出。

該展獲得當地重要媒體如：傑克遜自由週報（Jackson Free Press）、南方大宗時報（The Clarion-Ledger）及廣播電台WJSU 88.5FM之重視，展覽前皆進行宣傳與Live專訪，廣為宣傳，南方大宗時報更將「赤裸異聲」列入本週推薦之5大藝文活動之一。此外，開幕前的媒體預覽，密西西比藝文中心邀請了當地以及州立各家公私立電視臺媒體記者採訪藝術家及策展人。

此次展覽由策展人張宗帆、賴依欣共同策劃，邀請台灣當代藝術家如蘇育賢、王虹凱、倪祥、邱子晏、陳冠穎、澎葉生、蔡宛璇、陳冠彰、吳思嶔等10位台灣藝術家與幾位美國當地藝術家Mark Gail、Adam Farus、Allen Chen等參與展出。

(中時電子報)