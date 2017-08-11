MLB》諷刺球星愛抱怨 大聯盟主審遭禁賽

資深主審威斯特遭大聯盟禁賽3場。(美聯社資料照)

球員被主審驅逐或處罰已非新鮮事，這次卻輪到主審遭禁賽。擁有30年資歷的大聯盟主審威斯特(Joe West)受訪時曾被問及「誰是最愛抱怨的球員」，威斯特說：「是貝爾崔，這傢伙會抱怨你判決的每一顆好球。」

遊騎兵三壘手貝爾崔剛完成生涯3000安，威斯特曾經有一次受不了貝爾崔的抱怨，當面嗆貝爾崔說：「你是偉大的棒球員，但你是最爛的主審，爛透了。」因為貝爾崔經常都愛扮主審，試圖爭論好壞球判決。

威斯特被聯盟判罰禁賽3場，他在聯盟已執法超過5000場，裁判工會力挺威斯特，要向聯盟上訴。「拿主審與球員之間的對話來說笑是常有的事，我們不能接受這樣的判決。」事實是威斯特私下與貝爾崔的交情還不錯。

球迷對此事抱持不同意見，有些人認為大聯盟保護過頭了，這些都是成年人，有這麼開不起玩笑嗎？也有人認為很難得處罰了一名主審，卻是因這種無聊的理由，感嘆「政治正確」已經入侵了美國的傳統休閒。

(中時電子報)