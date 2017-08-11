靜宜大學「暑期創意閱讀營」─國中小學生夜宿靜宜蓋夏圖書館 創作繪本手工書
「將閱讀書寫風氣向下扎根，在寫作中激發正面能量，永續閱讀活力！」靜宜大學、南投縣文化局圖書科、18度C文化基金會，共同為南投縣26所、57位國中小學生，舉辦三天兩夜「暑期創意閱讀營」，參與學生展現閱讀、書寫及手作課程的學習成果，也發表創作的繪本手工書！
靜宜大學蓋夏圖書館館長陳明柔說，該校創新推動的「閱讀與書寫」課程，不僅翻轉大學國文課程教學模式，也成為教育部推動「閱讀與書寫」全國典範。
此次與南投縣文化局圖書科、18度C文化基金會共同舉辦「暑期創意閱讀營」，透過團隊合作、校園定向、數位資源分享等課程；將閱讀書寫種子向下扎根、向上延伸。
陳明柔指出，「暑期創意閱讀營」以「閱讀與書寫」課程為根基，由靜宜閱讀與書寫課程助理教師及文創團隊學生擔任隊輔，帶領南投縣「我愛閱讀認證活動」閱讀高手、心得達人表現優異學生，及「望鄉部落閱讀圖書室」推薦的偏鄉部落孩童，體驗大學校園。
值得一提的是，校方特別規劃學生夜宿圖書館，將一樓全區置換成兒童書籍，讓孩童透過閱讀，開始熟悉，互相交流，愛上閱讀，學懂理解文意，也善盡靜宜大學的社會責任。
連續3年參加的炎峰國小五年級梁丞恩，今年也邀請就讀國小二年級的弟弟梁丞宇一同參與，令他印象深刻的是，每次用餐前，都要通過小隊輔所安排的腦筋急轉彎猜謎，很開心認識新朋友，明年一定再參加！
竹山國中一年級王立沂說，他最喜歡的是「創作我的怪獸故事」課程，在靜宜校園探險，用創意與想像力尋找怪獸，最後創作出手工書，希望明年還能參加靜宜所舉辦的活動。
(中時)
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