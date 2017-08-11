美駛入南海美濟礁 中國回應了

美國海軍驅逐艦麥凱恩號以執行「航行自由權」為名，駛入中國大陸在南海的美濟礁內航行，甚至距離不到6海浬，未理會中國軍艦的至少10次警告。對此中方對此強烈不滿，並將向美方提出嚴正交涉。更發出聲明，希望美方切實尊重中國的主權和安全利益，切實尊重地區國家維護南海和平，不要再做損害兩國互信及地區穩定的事。

中共外交部發言人耿爽表示，「麥凱恩」號驅逐艦未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域，進行所謂航行自由行動。中國軍隊隨即派出軍艦依法對美艦實施查證識別，並予以警告驅離。

中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。美艦有關行為違反中國法律和國際法，嚴重損害中國主權和安全，嚴重危及雙方一線人員生命安全。中方對此強烈不滿，並將向美方提出嚴正交涉。

他強調，「中方敦促美方切實尊重中國的主權和安全利益，切實尊重地區國家維護南海和平

穩定的共同努力，併為之發揮建設性作用，不要再做損害兩國互信及地區穩定的事。」

(中時電子報)