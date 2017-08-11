這些動畫的故事舞台 其中竟然有虛構的？

小丸子的故事發生在今天的靜岡縣清水區，當地以豐富的魚產與美麗的富士山景緻聞名。（圖片取自於 靜岡市役所網站）

2015年的時候由於小新的爸爸野原廣志要調職去墨西哥，春日部市還煞有其事地幫野原一家辦理遷出手續。（圖片取自於 春日部市役所網站）

我們這一家多數的場景也是忠實呈現。（圖片取自於 panoramio網站）

雖然哆拉A夢故事中大雄的家位於東京都練馬區，但其實動畫中感覺起來比較像作者藤子·F·不二雄位於富山縣的老家。（圖片為東京都練馬區 取自於東京都徒步網）

灌籃高手經典的海岸與平交道都在鎌倉，幾乎已經是動漫迷朝聖必去的地方。（林承彥 攝）

雖然米花町是虛構的，但現實中有的建築物與地標也經常在柯南的動畫中出現。例如晴空塔在動畫中即是化身為鈴木財團所興建的「鈴木塔」。（圖片取自於 http：／／chanyouji.com／）

你喜歡看日本動畫嗎？不少日本動畫陪我們走過年少與青春歲月，裡面的角色、故事更是如數家珍。但你有好奇過，像是小丸子住的清水市、小新住的春日部究竟在哪裡嗎？甚至，有些動畫城鎮竟然還是虛構的，其中的原因令人吃驚。今天就一口氣將這些知名動畫城市走一遭，下次若有機會親身走訪，也可以順道看看這些人物的家鄉，是不是就如動畫中一樣可愛。

◉ 櫻桃小丸子，故事舞台：靜岡縣清水區

櫻桃子筆下的經典動畫「櫻桃小丸子」輕鬆幽默的故事深受大小朋友喜愛。眾所皆知，小丸子就是作者櫻桃子小時候的故事，除了故事舞台清水因為小丸子廣為人知外，漫畫中角色不少也是真實存在。

小丸子的故事設定在1970年代，當時還是有清水這個地方的。動畫中所敘述的，例如遠眺富士山、清水漁港、清水次郎長、清水產茶這些也都正確無誤。只是由於都市重劃，清水市已於2003年併入靜岡市，現在區域大致符合靜岡市清水區的位置。

由於櫻桃小丸子是以真實故事為發想的動畫，裡頭的小丸子就讀的國小、常去的雜貨店現在都還存在，更是小丸子粉絲必訪景點。而由於小丸子動畫的成功，清水當地更是處處可見小丸子的蹤影，也有小丸子博物館可以參觀。

◉ 蠟筆小新，故事舞台：埼玉縣春日部市

說起春日部市，自然就會浮現蠟筆小新這部長青動畫吧！春日部市位於埼玉縣東邊，是日本蠟筆小新的故事舞臺，其作者臼井儀人亦出身於此。2004年時野原一家還成為該市的榮譽市民。

春日部市離東京不遠，不少民眾會通勤到東京上班或是求學。由於蠟筆小新大大提高了該市的知名度。當地也有以蠟筆小新為主題的遊藝場，說春日部市是靠著小新成名也不為過。當地也發揮了動漫中的幽默性格，由於蠟筆小新電影版曾經安排小新舉家搬到墨西哥去，春日部市的戶政單位還煞有其事的野原一家的戶籍遷出，令人捧腹大笑。

◉ 我們這一家，故事舞台：東京都西東京市

「我們這一家」中，經常可以看到花媽或是橘子搭電車的畫面，因此也能輕易找到故事場景的線索。根據電視動畫中的設定，花家是住在位於東京都西東京市田無町的一所5層高公寓裡，附近電車站是田無站。

西東京市這個地方確實存在，且顧名思義位於東京西邊，旁邊就是東京都練馬區。由於鄰近東京都，如同動畫設定，西東京市是以住宅為主的城市，不少住在西東京市的人一早會跟橘子或是花爸一樣，搭乘電車到東京求學或是上班。

◉ 哆拉A夢，故事舞台：東京都練馬區

看起來寧靜祥和的「大雄的家」竟然位於東京都心的練馬區？！其實背後跟練馬區與動畫發展的歷史有極大的關係。大約在1960年代，練馬區就是日本彩色動畫的起源地，由於當地臨近不少出版社與美術用品店，加上房租便宜，不少來東京打拼的年輕漫畫家都會選擇在這裡租屋，而哆拉A夢的作者藤子·F·不二雄也是。

你可能會覺得熱鬧繁華的東京都練馬區很不像漫畫中的寧靜小鎮。其實原因是哆拉A夢的時代設定是在1960年代，距今也將近60年了。不過除了故事場景沒有改變之外，其實較近期的哆拉A夢也能看到拿著手機的小夫，以及要幫家裡蔬菜店架設網站的胖虎，顯示哆拉A夢還是有在隨著時代調整故事結構的。

◉ 灌籃高手，故事舞台：神奈川縣鐮倉市

熱血沸騰的灌籃高手一直是運動題材漫畫的經典，片頭曲所出現的平交道更是諸多粉絲打卡的聖地。由於動畫中不斷提及「代表神奈川縣」參加全國大賽，所以主場景自然昭然若揭，是位於神奈川縣的鎌倉市。

鎌倉是日本有名的古都，曾經是鎌倉幕府政權的所在地，所以留存有許多歷史遺跡，最知名的就是鎌倉大佛。由於面向相模灣，也是日本知名的衝浪勝地。漫畫中，櫻木花道就讀的湘北高中原型就試來自於當地的「鎌倉高校」。有趣的是作者井上雄彥其實是鹿兒島人，之所以會選擇鎌倉市作為動漫場景的發生地，或許也是被鎌倉宜古宜今的街景所吸引吧。

◉ 名偵探柯南，故事舞台：米花町

連載超過20年的名偵探柯南，包含柯南就讀的小學、毛利小五郎偵探事務所的所在地都在這個叫做「米花町」的地方。大家可能直接認為米花町就在東京，這樣的認知是對但也是錯，原因在於根據柯南漫畫裡面常常出現東京鐵塔、富士山，米花町確實應該在東京一帶，但事實上「米花町」這個地方是虛構的。

為什麼作者青山剛昌不使用現有的城市而要額外創造一個呢？最可靠的說法是名偵探柯南幾乎每一集都會有人遇害，若以實際存在的城市作為故事舞台，當地居民可能會群起反彈。不過在柯南的世界裡，實際存在的地點倒也不少，如關西偵探服部平次出身的大阪即是。

而之所以會取「米花町」，則是因為日文發音的「米花」（Bei Ka），跟福爾摩斯所居住的貝克街發音極為相似，這也是作者青山剛昌藏起來讓人感到驚喜的小秘密。

(中時)