NBA》強隊注意！聯盟將立法管制輪休

超級強隊在新球季將不能肆無忌憚地輪休。(美聯社資料照)

NBA老總席爾佛上季為了球員輪休傷透腦筋，他為此重新排定新球季賽程。如今球隊老闆願意響應，根據《今日美國》報導，老闆們預計會在下月正式同意禁止輪休的法案，屆時強行輪休的球隊會遭到處罰。

當今聯盟流行多位球星同隊作戰，這些頂級強隊是聯盟的票房指標，也是輪休需求的大戶。依照席爾佛的想法，這些超級球隊不應在客場作戰時輪休球星，因為各地的客場需要藉著這些強隊來賺取票房。

其次是全國轉播時球隊也不可以讓球星全數休兵，這樣會對不起砸大錢繳交轉播權利金的合作夥伴。席爾佛的考量自有他的道理，他也允許球星在主場輪休，「相信球迷也不想看到球星強行上場而受傷。」

對於今年的季後賽席爾佛基本上滿意，「西區第1(勇士)與東區第2(騎士)的球隊有個精彩的例行賽，並且兩隊球員一直打到總冠軍賽都還能保持健康。」輪休的新規定若過關，將於2017-18球季開始生效。

(中時電子報)