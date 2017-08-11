啤酒肚、蘋果腰當心！糖尿病、高血壓恐纏身

據調查指出，國內半數中壯男腰圍10年暴增10公分，皮帶多增一格父親節心願恐成空！（達志影像／shutterstock提供）

啤酒肚、蘋果腰要當心，糖尿病、高血壓等代謝症候群衍伸疾病！「女不超過80公分、男不超過90公分」的健康腰圍觀念，國內民眾對健康認知雖有日益提升，然實際上國人肥胖人口確有增加趨勢。據調查指出，國內半數中壯男腰圍10年暴增10公分，皮帶多增一格父親節心願恐成空！1/3老爸腰圍過大，代謝疾病風險纏身，恐等不到孩子長大？

據千禧之愛健康基金會最新調查顯示，爸爸的願望以保有健康和陪伴家人居大宗，然多數爸爸體重/腰圍控管不佳，有超過8成自認未來可能罹患代謝疾病。

千禧之愛健康基金會董事祝年豐醫師提醒，腰圍過胖的中廣身材民眾，即使體重與BMI維持在正常值內，生命威脅仍高出肥胖但腰圍正常者2.4倍之多。「千禧之愛89量腰日」今年再度聯手國民健康署，推出「爸爸的許願藍皮帶」計畫。邀請父親提早採取積極行動改善生活型態，共同89量腰護健康，不再「藍瘦香菇」。

千禧之愛健康基金會推動「腰圍八九十 健康常維持」口號即是希望大家重視腰圍健康!祝年豐董事表示，根據調查，國內30-59歲中壯男性超過1/3腰圍超標，10年間腰圍暴增超過10公分，更有超過8成自認未來會罹患糖尿病、高血壓等代謝症候群衍伸疾病，實在值得憂心。

基金會自2008年起倡議立法將腰圍納入「成人預防保健服務」及「勞工健康保護規則」兩項國家級健檢項目，在國健署及勞委會成全支持下，全台共1700萬民眾受惠。同時在持續的衛教宣導下，民眾的代謝症候群認知度已由原本不到3成，大幅成長至目前的7成。

而「女不超過80公分、男不超過90公分」的健康腰圍觀念，亦由原本的10%認知度，提升至目前的30%。然而即使健康腰圍認知普遍提升，調查顯示來看，超過6成爸爸自覺體重超標、7成每日蔬果攝取量未達建議標準、近8成沒有固定運動習慣腰圍控管顯然並未徹底落實。

提醒別再只專注於體重控管，腰圍更是關鍵！即使體重與BMI未超標，腰圍超標的蘋果腰體型者仍高度可能成為代謝症候群一族。國外最新研究顯示，正常BMI但腰圍超標的中廣身材者，生命威脅較正常腰圍者高出87%； 甚至比超重、肥胖但腰圍正常者高出2.2-2.4倍。千禧之愛89量腰日「許願藍皮帶」，到全台7-ELEVEN及響應門市皆可免費索取，幫全天下老爸不再「藍瘦香菇」。

此外，基金會提醒爸爸們，即使工作忙碌經常外食，也應選擇少油高纖的飲食，如沙拉、水果、燕麥等。辦公的空檔也別忘了透過簡單的運動維持腰圍。謹記Do Control(控制腰圍)、Do Healthy Diet(健康飲食)、Do Exercise(運動習慣)的3D健康生活要訣，便是實現幸福願望的最佳捷徑。

(中時電子報)