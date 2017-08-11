驚！台灣老化指數破百！「白內障」患者數破百萬

老化指數今年首破百，與老化關聯緊密的白內障全台患者更已於103年突破百萬大關！（達志影像／shutterstock提供）

白內障莫輕忽！台灣老化指數今年首破百，與老化關聯緊密的白內障全台患者更已於103年突破百萬大關！台灣熟齡超硬頸，怎樣都不願意看醫生！一份橫跨歐亞18國、調查人數逾8,000人的「歐亞熟齡白內障認知大調查」揭露，55%台灣熟齡族「ㄍㄧㄥ」到眼睛出狀況才就醫，是亞太其他國家平均兩倍，更是歐洲平均三倍，堪稱歐亞最「ㄍㄧㄥ」熟齡族。

檢視台灣健保資料，全台65歲以上白內障盛行率達60%，但白內障就醫的比例僅有2成，竟有高達4成65歲以上白內障患者未就醫，白內障盛行率與實際就醫比例的高度落差，充分印證了調查報告顯現的台灣熟齡族就醫的「硬頸現象」！

由愛爾康大藥廠於2017年初跨區含蓋18個國家所進行的「歐亞熟齡白內障認知大調查」結果出爐，整個調查結果顯現了台灣熟齡族「知易行難」的矛盾。高達57%台灣熟齡可提出一個以上正確白內障症狀，傲視歐亞，卻僅有16%的台灣熟齡有定期檢查眼睛的習慣，遠低於歐亞平均！讓中華民國眼科醫學會翁林仲理事長感嘆，台灣人「視力識能」不合格，有知識卻無法轉化為維護眼睛健康的行動。

有感於台灣熟齡族就醫的被動，中華民國眼科醫學會與愛爾康大藥廠特別將2017年「愛你眼睛健康」系列開跑活動主題訂為「視再必行 more to see」，提醒熟齡族，拖延白內障治療，徒然讓疾病成為人生逐夢的阻礙，擁有好視力不只是看見身邊景物，更能探索與開闊人生的夢想！

衛福部統計顯示，國內白內障患者從2005年到2015年10年間激增4成6，在高齡化的社會中，白內障已是眼睛老化不可避免的一道關卡。透過愛爾康的「歐亞熟齡白內障認知大調查」，讓我們更了解熟齡族面對白內障的心態與就醫的期望，也凸顯鼓勵熟齡族定期眼睛檢查、及時治療的重要性。

白內障不只是眼睛疾病，其所可能導致的照護問題，更將耗費不容小覷的社會成本與家庭負荷！但隨老化指數今年首破百，與老化關聯緊密的白內障全台患者更已於103年突破百萬大關！

而隨台灣老化速度加快，白內障患者預計未來將再創新高，許多父親們年輕時為家庭支柱，退休後好不容易有自己的時間追夢，卻恐因視力問題無法如願！調查顯示，高達94%的台灣熟齡害怕罹患白內障將阻礙自己追尋人生未完成的夢，93%擔心無法到異地旅行，89%覺得會影響社交等生活娛樂！

調查顯示，高達81%的台灣熟齡在得知罹患白內障後，會主動找醫師討論自己適合的人工水晶體，並高於歐亞平均。

中華民國眼科醫學會常務理事暨白內障手術委員會召集人潘志勤醫師指出：「相較於歐亞總體平均來說，台灣熟齡對於新科技治療方案較為保守。」並強調，「隨著醫療科技的進展，白內障手術治療也日趨成熟，選擇新科技治療方案對罹患白內障的熟齡來說，除了滿足看得見的基礎需求外，並有機會同時一併解決白內障及屈光 (近視、散光、老花) 等相關眼疾問題，而能看得更清楚，讓生活便利更有勇敢追夢的餘裕！」潘醫師建議，與醫師詳細討論後，民眾可視經濟狀況與生活需求選擇適合自己的治療方案，提早享受精彩不設限的老年生活，別讓視力成為追夢的絆腳石！

長輩也能勇敢追夢！喜歡社交活動的弘道老人福利基金會新莊志工站許阿嬤於99年視力每況愈下，診斷出是白內障，嚴重時甚至認不出鄰居、孫子，更怕跌倒，生活處處沒有安全感！分別於101年與103年動完白內障手術，術後恢復迅速，不只再次看得清楚、行動自如，甚至變得更有自信，並在雙眼手術成功的當年年底完成站上仙角百老匯舞台表演的夢想！現在的許阿嬤享受在舞台發光發熱的感覺，重拾嘗試夢想的勇氣，開啟人生第二春！她鼓勵熟齡族，及早就醫，不怕動手術，視力清晰更能追夢！

中華民國眼科醫學會呼籲，白內障是不可避免的老化眼疾！鼓勵民眾多關心家人並協助定期就醫檢查，若有症狀出現，建議尋求專業醫師協助選擇適合的治療方案，及早恢復視力，讓下半場人生更睛彩！

(中時電子報)