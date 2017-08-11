台北藝術節》免費！李國修《三人行不行》8／18大安森林公園登場

已故劇場大師李國修代表作《三人行不行》將再重演，左起為演員杜詩梅、朱德剛和邱逸峰。（台北藝術節提供）

今夏台北很藝術！世界頂級團隊、國際新銳藝術家、東方當代未來美學！齊聚2017台北藝術節 共構城市的未來想像！今年台北藝術節以「城市，及其未來」為題，邀請8國藝術家，共帶來11檔節目、1檔展覽，將於台北水源劇場、中山堂、城市舞台、大安森林公園熱鬧上演！其中已故劇場大師李國修的經典劇目《三人行不行》，將在8月18日於大安森林公園露天音樂台免費演出。

台北數位藝術中心起跑的《正電效應》（Positively Charged）免費裝置展覽。（台北藝術節提供）

8月10日開幕典禮上，來自德國、法國、寮國、英國、台灣等地的藝術家與貴賓共聚城市舞台，台北市政府副市長陳景峻致詞時表示：「今年的台北藝術節自不同的角度探索城市的過去、現在及未來，舞台展演的無限可能，呼應台北這座城市的獨特魅力與創造力，透過文化交流把城市的美傳遞出去。」

開幕演出由當代傳奇劇場帶來《浮士德》精采片段。（台北藝術節提供）

國際劇場潮流齊聚台北藝術節 精彩展演叫好叫座

自2008年以來，台北藝術節致力將各國藝術精銳齊聚台北，2012年藝術總監耿一偉接手後，推動「台北核心，國際共製」之概念，讓台北成為創意中心，並將國際劇場潮流帶進台灣，在台北藝術節看見世界創作脈動。今年邀請到美國前衛天團伍斯特劇團（The Wooster Group）新作《The B-SIDE》、德國里米尼紀錄劇團（Rimini Protokoll）踏遍各大城市的《遙感城市》（Remote Taipei）、三度來台的日本導演平田織佐（オリザ）與盜火劇團合作《台北筆記》、寮裔法籍的資深劇作家陸惠方與兩位法國藝術家帶來《異鄉》（Outside）的階段性呈現，上述四檔節目皆於早鳥期間售罄。

台南人劇團與當代天才法國導演帕斯卡‧朗貝爾（Pascal Ramber）合作的《一家之魂》。（台北藝術節提供）

其他精采節目也有亮眼佳績：台南人劇團與當代天才法國導演帕斯卡‧朗貝爾（Pascal Ramber）合作的《一家之魂》，整體票房已近八成，如詩的對話探索如何修補生命的裂痕，8月11至8月20日在水源劇場演出。德國柏林德意志劇院《等待果陀》（Warten auf Godot）以吸睛的漏斗型舞台與生動風趣的肢體表演，引起諸多討論與關注，售票率已達九成，8月11日至8月13日於城市舞台上演。

德國柏林德意志劇院《等待果陀》（Warten auf Godot）。（台北藝術節提供）

勇闖歐陸新銳藝術家 台北發聲

備受歐陸矚目的中國90後新銳編舞家楊朕，以中國官方不願觸及的邊陲民族為題，帶來新作《少數民族》，目前巡演已排至2019年。他的作品向以反思國家、社會與個人處境為特點，在《少數民族》中以紀實影像、動畫、身體符號與表徵中國時代進程的歌曲，如毛澤東時代的〈火車向著韶山跑〉、鄧小平時代的〈夜來香〉……等，不斷提出犀利質問：「什麼是多數？什麼是少數？愛我中華，是誰的中華？」對中國現況強而有力的省思，將亞洲首演獻給台北藝術節，8月25日至8月27日於水源劇場演出。

由台北藝術節與法國巴黎市立劇院共同製作的《歐洲工坊在台北》，其源自於「歐洲工坊藝術節」（Chantiers d'Europe ），該藝術節每年皆邀請年輕的藝術家，觀察歐洲的當代情勢進行創作，過去未曾有台灣藝術家參與，在現任藝術總監耿一偉的大力推動之下，讓台灣藝術家陳成婷、洪儀庭和葡萄牙藝術家里卡多‧內維斯－內維斯（Ricardo Neves-Neves）三人共同創作，於歐洲工坊藝術節推出作品《漂浮之島》（Îlesflottantes）。該作品目前於台北持續發展中，第二階段呈現將於9月2日至9月3日在水源劇場上演。

當代傳奇劇場《浮士德》。(圖／台北藝術節)

京劇、歌仔戲改編西方文本 探究東方未來美學

邁入第31年的當代傳奇劇場與德國戲劇顧問克里斯托夫‧萊普奇（Christoph Lepschy）合作，推出年度大戲《浮士德》，全本共一萬兩千行詩句，探索生命中的愛、夢想與智慧。劇中11位演員與5位樂師共分飾70個角色，由吳興國領銜，帶著弟子朱柏澄、黃若琳等人，與服裝設計康延齡、舞台設計劉培森、音樂設計王乙聿等藝術家，以精細華麗的戲服、魔幻多變的場景、溫婉的古箏演奏，再創當代傳奇劇場美學高峰，9月8日至9月11日於中山堂中正廳演出。

《啾咪！愛咋》由曾入圍台新藝術大獎的一心戲劇團，與曾執導《黑鬚馬偕》、漢唐樂府《洛神賦》的歌劇導演盧卡斯‧漢柏（Lukas Hemleb）合作，將法國劇作家馬里伏的《愛情與偶然狂想曲》改編為歌仔戲版本，平易近人的台詞與輕鬆幽默的節奏，跨越文化與國界的全新呈現，以歌仔戲的活力和台灣的庶民美學作為台北藝術節的壓軸，9月15日至9月17日在中山堂中正廳熱鬧上演。

盜火劇團《台北筆記》。（©葛昌惠）(圖／台北藝術節)

免費展演 經典劇目、科技互動裝置點亮城市風景

已於台北數位藝術中心起跑的《正電效應》（Positively Charged）免費裝置展覽，由英國藝術家凱莎．摩爾加（Kasia Molga）替台北量身打造作品，邀請觀眾替城市「發電」。場內共十組互動裝置，每一組皆有曲軸以及脈搏感測器，觀眾用身體轉動曲軸來累積能量，點亮牆面的城市景象，在轉動的同時，另一側則會透過脈搏感測器，以投影即時反映目前觀眾替這座城市提供了多少瓦特數，展出時間即日起至9月3日晚間6時止。

已故劇場大師李國修的經典劇目《三人行不行》，此次由李國修嫡傳愛徒黃毓棠執導，三位實力派演員朱德剛、杜詩梅與邱逸峰高速穿梭於30個角色中，以詼諧手法呈現城市生活的荒謬光景，8月18日於大安森林公園露天音樂台免費演出。

「2017台北藝術節」參與藝術家大合照。（台北藝術節提供）

2017 第19屆台北藝術節

時間：從8月7日至9月17日（為期六週）

地點：城市舞台、水源劇場、中山堂、大安森林公園露天音樂台等

(中時電子報)