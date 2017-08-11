美國有能力攔截北韓飛彈？專家信心不高
在北韓近日多次威脅要發射飛彈攻擊關島、和美國總統川普(Donald Trump)也表示會以「火和憤怒」還以顏色、使兩國緊張情勢不斷升高之際，專家對美國是否真的能成功攔截、抵禦北韓發射的飛彈卻信心不高。
美國的軍火庫中有不少反飛彈系統，從攔截短程、中程到長程飛彈的都有，但主要仰賴愛國者飛彈(US Patriot)和戰區高空防禦飛彈系統薩德(THAAD)。今年美國已經布署一批薩德系統到南韓、目標是對抗中程飛彈，這形成了一個三階段的飛彈防禦系統：朝鮮半島上的地對空反飛彈系統、美國在太平洋上軍艦的反飛彈系統、以及在阿拉斯加和加州的基地裡約36顆攔截飛彈。
但這不表示美國有能力確實攔截北韓飛彈，儘管美國國防部和這些飛彈的製造商都堅信，其武器可輕鬆打敗任何北韓攻擊，因為過去數十年還飛彈防禦系統的表現都不理想。
美國曾在第一次波斯灣戰爭中，提供以色列和沙烏地阿拉伯飛彈防禦系統，一度宣稱成功攔截伊拉克發射的42顆飛彈中的41顆，但之後修正數據、承認只攔下數顆飛彈。
近年來的攔截飛彈成功機率平均也只有50%，美國國防部5月雖歡慶成功在太平洋上摧毀假彈頭，但反飛彈系統的表現仍相幫不穩定，2004年啟用的新飛彈攔截系統在9次攔截任務中只成功4次、在2010年以後進行的5次測試中，只有2次成功攔下飛彈。
華盛頓智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)的武器控制專家Steven Pifer曾問一名美國官員，北韓若發射飛彈攻擊西雅圖會發生甚麼事，該官員回答他會發射一堆攔截飛彈，然後開始祈求幸運。
(中時電子報)
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