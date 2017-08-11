還是熱！高溫持續到8月下旬 山區防午後雷陣雨

高溫天氣型態恐持續到8月下旬。(劉浩廷 攝)

今各地仍高溫。(取自中央氣象局)

今天台灣各地及金門大多仍為晴朗炎熱的天氣，高溫普遍都落在33、34度，但大台北地區則是上看36度，其中台北市體感溫度42度，感受上還是相當悶熱，另外各地紫外線都是過量級以上，澎湖、台東、花蓮、宜蘭更來到危險級，出門防曬工作一定要確實。

降雨部分，清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今日馬祖及澎湖亦有短暫陣雨。而由於西南風影響，因此台灣北部海面、東南部海面及台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風有8級，海上作業船隻請注意。

已經持續好一陣子的高溫天氣型態，短時間內到8月下旬，預計不會有有太大的改變，民眾要有長期對抗酷暑的準備之外，也要留意降雨型態仍以午後山區熱對流雨為主，因此暑假前往山區遊玩，要特別注意。

至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)