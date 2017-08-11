川普怒嗆北韓 「戰火與怒火」還不夠硬

川普並警告北韓，若北韓採取任何行動，甚至考慮攻擊美國或盟邦該感到非常、非常緊張。(圖片取自美聯社)

總統川普8日放話告訴北韓別再威脅美國，否則將遭遇前所未見的「戰火與怒火」川普對北韓的狠話一出，立刻對北韓緊張情勢產生火上加油作用，隨後嗆計畫以飛彈攻打關島。對此總統川普10日表示，雖然質疑他的「戰火與烈火（fire and fury）言論太強硬，但他認為「這或許不夠強硬」。

他強調，「如果北韓做任何事，即便只是考慮攻打我們所愛的人，或是我們的同盟，或是我們，他們要非常非常緊張…而且他們也應該要很緊張，因為他們將面臨意想不到的後果。」

在川普稱其言論或許不夠強硬後，記者問什麼比「戰火與烈火」更強硬？川普僅賣關子說，「拭目以待（you’ll see）」。

川普更指北韓盟友中國應該可以做更多以施壓北韓，結束北韓的核武和飛彈計畫。

(中時電子報)