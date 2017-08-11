美外交官遭古巴聲波攻擊失聰

美國駐哈瓦那外交人員因遭受隱蔽的聲波裝置攻擊，導致聽力或永久受損。聯邦調查局（FBI）正調查事件。(圖片取自Financial Times)

美國與古巴復交後，短暫的友誼關係又起嫌隙，有消息指，美國駐哈瓦那外交人員因遭受隱蔽的聲波裝置攻擊，導致聽力或永久受損。聯邦調查局（FBI）正調查事件。

美國國務院發言人表示，美國駐古巴首都哈瓦那的政府官員，因事故導致「身體出現異常狀況」，於本年5月23日驅逐2名古巴的外交人員作為報復。

據了解，有5名美國外交人員自2016年秋天，開始出現一連串無法解釋的失聰狀況。其中幾位才剛抵達2015年因美古復交重開的大使館沒多久，因遭受疑似受到不在人類聽力範圍內的先進聲波武器攻擊，甚至連外交官的配偶都受害。

有官員形容事態嚴重，美國聯邦調查局和外交安全處正進行深入調查，也不排除是第三國，由俄羅斯等第三方勢力蓄意引起。

不過古巴政府同晚發表聲明否認與事件有關，表示一知悉此事，即展開最高級別的緊急調查。

(中時電子報)