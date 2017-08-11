洞朗僵局中 印度總理莫迪上微博慰問四川地震災情

印度總理莫迪。（圖/美聯社資料照）

九寨溝昨晚發生嚴重地震。（圖／新華社）

震後的九寨溝，公路上落石滿地。(中新社)

中國網民對莫迪的慰問不太領情。(圖取自微博)

中國和印度在洞朗高原的僵局雖尚未解除，印度總理莫迪(Narendra Modi)週四仍上中國社群網站微博，向日前四川九寨溝的地震受災者表達慰問之意。

他在貼文中表示：「四川地震造成的人員傷亡令我悲哀‧印度人民為遇難者家屬禱告，期望受傷者迅速康復。」他在今年6月四川茂縣發生地震後，也曾上微博向災民表示關心和悲痛。莫迪在2015年訪問中國時開啟了個人微博帳戶，目前已經累積了幾千名追隨者。

但中國網民對他的慰問相當不領情，除了有網民用英文要求印度從洞朗撤兵外，網民考古君怨莫迪知道中國地震了，「還來添亂」。也有網民說退出洞朗比甚麼都強，網民米蘭揚說：「這是洞朗有反擊動作的最後機會，別被軟語溫存糊了腦殼，哪有這麼多台階可下。」

印度和中國軍隊自6月中旬起就在洞朗高原上僵持不下，6月中不丹發現中國士兵打算在當地築路，因而向與之有邦交的印度求援，印度因此派遣士兵前往、形成僵局。

九寨溝週二發生規模7地震，造成20人死亡、431人輕重傷，截至目前為止已發生多起餘震。

(中時電子報)