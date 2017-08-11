川普再警告北韓 將遭遇沒想過會發生的事

美國總統川普10日在新澤西州貝德敏斯特的私人高爾夫球俱樂部與白宮隨行記者談話。（美聯社）

美國總統川普10日警告北韓，若膽敢攻擊美國或美國盟邦，「他們該非常、非常緊張」，「他們會遭遇從未想過可能發生的事」；川普並表示，中國若在北韓問題上幫助美國，他對中美貿易態度將大不同。

對於自己以「「烈焰與怒火」警告北韓，川普說，「可能還不夠強硬」。但什麼是比「烈焰與怒火」更強硬的？川普只說，「我們拭目以待」。

川普是於10日在新澤西州貝德敏斯特的私人高爾夫球俱樂部與白宮隨行記者對話時表達前述看法的。

根據白宮隨行記者團，當記者詢問美國是否會先發制人攻擊北韓？川普表示，他不會公開談論；是否會與北韓談判呢？川普則說，美國向來都考慮談判，「但已經談了25年了」。

川普並表示，他認為，中國在北韓問題上可以且會做得更多。川普說，美國和中國有貿易，但美方每年損失上千億美元，「他們知道我的感受，不能再這樣繼續下去，中國若能幫我們，我對貿易的態度將大不相同。」

(中時)