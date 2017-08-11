世大運將登場！「冠軍盃海鮮饗宴」為台灣選手加油打氣

InBetween_冠軍杯海鮮饗宴。（誠品行旅提供）

台北世大運將登場！屆時台北將湧入大量國際觀光客，堪稱台灣拚觀光好時機！而我們也用美食、美景來為台灣世大運選手加油打氣吧！

蘇格拉底曾說：「體育和音樂並重，才能成為完全的人格，因為體操能鍛練身體，音樂能陶冶精神。」號召全民為台灣體育盛事加油集氣的時刻來臨！2017年世界大學運動會已如火如荼進入最後開戰倒數，本屆世大運為台灣首次舉辦的高規格國際級運動競賽。

InBetween_冠軍杯海鮮盤。（誠品行旅提供）

誠品行旅以美食暖身響應，自即日起至9/30於二樓義法料理餐廳In Between推出「冠軍盃海鮮饗宴」，午、晚餐時段雙人套餐，主廚特別以象徵佳績的巨型冠軍盃鋪滿台灣本地直送與各國海鮮，包括肉厚肥美的美國西雅圖生蠔、來自法國純淨海域的野生海螺、加拿大波士頓龍蝦、日本北海道大扇貝，台灣花東海域的鮪魚、東北角的九孔鮑，以及海草蝦、花蟹…等8種頂級新鮮食材，予您驚豔的視覺享受。

套餐內容亦包括鮮美清爽的「海膽及鮭魚沙拉」；選用每隻一公斤當日現流漁獲的「季節鮮魚海鮮湯」；結合干貝、鮮魚、蛤蠣等海味的「海鮮燉飯」等，邀請饕客們在夏日裡展開繽紛消暑的海鮮饗宴，並為台灣隊伍加油打氣。為提供您新鮮美味，請提前三日預訂，訂位專線｜+886-2-6626-2882 In Between之間餐廳

冠軍盃海鮮盤上桌 奔放盛夏海洋鮮味

霸氣十足的冠軍盃海鮮盤為此套餐的美味亮點，以巨型的不銹鋼冠軍盃豪邁上桌，於碎冰上聚集滿滿的頂級海鮮，展演盛夏的海洋況味，主廚表示海鮮除了生食之外，簡單的以帶著淡淡白酒香的蔬菜水汆燙，更能襯出其原始鮮甜。

精彩的海鮮包括選用美國西雅圖的生蠔，其口感細嫩爽脆，尾韻帶著淡淡的奶香，建議輕灑些鹽之花，配上幾滴萊姆汁後，伴隨蠔肉一同滑溜入口，逬出富有細膩層次的天然滋味；來自法國純淨海域的野生海螺，螺肉碩大肥美，彈Ｑ的肉質佐以清爽的雞尾酒醬汁，酸甜中勾出極致層次。

精選每隻重達600公克的加拿大波士頓大龍蝦，擁有碩大肥美的雙螯與飽滿肉質，嚐來紮實過癮；日本北海道新鮮大扇貝將帶殼的扇貝汆燙後冰鎮，一次品味清甜美味的貝柱與Q彈的裙帶；亦有來自東南亞、紮實鮮美的海草蝦，及肉質富有天然海潮鹹香的花蟹。

同時也選用台灣本土海域新鮮直送的海鮮食材，如花東海域的鮪魚，富有豐厚香甜的油脂，僅將周圍稍作炙燒，口感外香內柔，拌入清新的哇沙米美乃茲，感受入口即化的完美滋味；而經過一年至一年半養殖的九孔鮑，為東北角最珍貴的食材，成長於得天獨厚的潔淨水質，肉質緊實且柔滑清甜，不需沾佐醬汁即可品嚐其鹹嫩多汁的天然鮮美。

雙人海鮮饗宴 品嚐來自海洋的夏日味覺

炙熱的夏日，正是大口品味海鮮的最佳季節。除了豪氣的冠軍盃海鮮盤，套餐亦包含多道海鮮美味，如「海膽及鮭魚卵沙拉」選用北海道肥美海膽與加拿大圓潤惕透的鮭魚卵，搭配芝麻葉等綜合生菜，淋上清爽的檸檬油醋，即是一道海味飽滿的夏日開胃菜。

「季節鮮魚海鮮湯」以洋蔥、西芹、紅蘿蔔、角魚及龍蝦頭等熬煮6-8小時為湯底，搭配主廚每日精選重達１公斤的現流漁獲，展演濃郁而鮮嫩的當季滋味。

「海鮮燉飯」則採用義大利2-3年陳年老米吸飽鮮甜海鮮湯汁，加入少許義大利鳳尾魚露提味則是點晴之作，與日本干貝、鮮魚片、蛤蠣等共奏美好的海洋味覺。

(中時電子報)