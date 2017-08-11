8月11日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●延攬玉山學者 去政治化 釋出善意

當前兩岸關係停滯，政府拋出學術交流善意！教育部長潘文忠昨日表示，明年推動「玉山計畫」延攬國內外頂尖學者，對象包括國際與大陸學者，「去政治化，才能讓真正人才交流！」大陸學者對加強學術交流樂觀其成，但直言兩岸僵局未解，能否順利推動仍有變數。

●「清華系」總市值逾3000億人民幣！校創企業撐腰 大陸大學多金

大陸75所教育部直屬大學近日公布2016年度部門決算，北京清華以收入161億人民幣、支出137億及決算218億雄踞大陸大學第一名，北京清華資產雄厚，靠的是老字號的校創企業包括同方股份、紫光國芯、紫光股份、泰豪科技、ST古漢、誠志股份等。大陸高教體系龐大的校創企業，成就大陸豐沛的創新動力，值得台灣學習。

●火力圍攻關島 北韓4彈齊發

北韓軍方10日放話，將在5日內對設有美軍基地的關島周圍齊射4枚中程導彈，導彈並將飛越日本三個縣上空，對美日威脅進一步升級。另外，針對日前北韓試射的洲際飛彈遭俄羅斯質疑只能算是中程彈道火箭，北韓媒體也絲毫不客氣地回嗆「你眼瞎了嗎」？

重點要聞

●正義警淪偷拍狼 昔揪長官猥褻 今密錄3女警如廁

正義警察竟成偷拍狼！北市一名警員，多年前發現隊部資深幹部，將精液沾染在女下屬晾曬的內衣褲上，他扮起柯南裝針孔英勇揪狼，數年後，他竟在辦公室女廁裝針孔偷拍女警如廁，至少三人受害，東窗事發後他痛哭認錯，被拍女警身心受創堅持提告，該名警員被依妨害秘密罪嫌送辦，也遭記大過並於前天離職，英雄變成淫狼的翻轉結局，讓同仁錯愕，專家也痛批該警「知法犯法，不可原諒！」

●與警鬧區駁火擄騎士 匪逃逸

高市街頭昨晚傳出驚險的警匪街頭駁火，雙方在鬧區八五大樓附近開了十餘槍，兩名歹徒趁亂逃竄，其中一人攔計程車不成，竟持槍挾持一名機車男騎士逃逸，警方留置一名女子漏夜調查，遭挾持的騎士於昨晚十一時許獲釋，警方已調閱案發附近周遭店家監視影像，全力追緝歹徒。目擊者王先生說，歹徒突然開槍，警察馬上還擊，「好像電影場景，還好沒有傷到路人！」

●被控教唆殺蔡正元 馬英九 郭台強怒駁

男子翁炳堯十年前受託教唆友人槍擊前立委蔡正元的服務處，恐嚇蔡退出中影經營權，翁被依預備殺人等罪判囚，出獄五年後，昨以懷疑當初談好的尾款遭私吞，赴北檢告發前總統馬英九、郭台銘弟弟郭台強夫婦、中影前董事長莊婉均等四人是槍擊案的幕後指使者，涉教唆殺人罪嫌，翁自首當年為保護郭台強犯下偽證罪。

重點要聞

●司改國是總結會議 兒少議題人間蒸發

蔡英文總統親自主持的司改國是總結會議周六登場，但委員發現，四個多月分組會議、五個分組作出約兩百個決議，第五組通過的多項兒少及性平議題都憑空消失，只剩下「友善性別的司法」七個字，委員形容「讓人徹底失望」，串連周六「有所行動」。

●朱立倫承諾不戰北市？ 吳敦義：沒聽過

二○一八年六都選戰，北二都的台北市及新北市是「重中之重」，國民黨準主席吳敦義昨天接受本報專訪，證實七月間曾與新北市長朱立倫長談一個半小時，兩人討論的議題相當廣泛，至於朱立倫是否有承諾絕不會選台北市長？吳表示，沒聽到朱有講這些事。

●豬源短缺！豬價飆 恐一路漲到9月

毛豬每公斤拍賣價漲到八十元以上，農委會七、八月間祭出增加休市四天平抑豬價，但至今已多休三天，豬價仍居高不下。嘉縣肉品市場主任侯明在說，中元節、中秋節將近，市場需求增加，豬價可能一路漲到九月學校開學，「這次要跌破專家眼鏡了」。

重點要聞

●總統授旗 世大運目標11金

二○一七台北世大運將於八月十九日開幕，台灣代表團昨在高雄國訓中心舉行授旗儀式，總統蔡英文親自主持，她勉勵選手：「把獎牌留在主場、把榮耀留在台灣！」體育署長林德福喊出本屆目標，「超越過去，挑戰十一金」！

●中影爭奪戰 案情超越八點檔

九十六年槍擊蔡正元辦公室的槍手翁炳堯昨出面指此起槍擊案背後有藏鏡人，姑且不論翁指控是真抑假，但回顧當年中影案的爭奪過程，其精彩程度絕對比灑狗血的八點檔連續劇有過之而無不及。

●環差卡觀塘接氣站 3年後恐缺電

被視為蔡政府達成二○二五非核家園目標之最大供電機組的大潭天然氣電廠，其天然氣第三接收站卻無法按計劃於本月動工，未來恐延遲上路時間。中油董事長陳金德明確表示，大潭天然氣電廠是二○二○年到二○二五年台灣供電轉型期的供電主力，第三接收站若要如期供氣，年底前動工是底線，若不在現址觀塘，「從任何一個地方新建接收站，都來不及」。

(中時電子報)