顏寬恒：民進黨的真面目 您看到了嗎？
台中火力電廠一號機5日因破管停機，台電在24小時內修復，趕在周一上班日前發電。台電表示因時間、位置與材質三個「幸運」同時發生，才能創破管最速修復紀錄。對此，國民黨立委顏寬恒表示，政府的壓力，使得台電派員冒險搶修，用人民的性命來當蔡政府施政無能的墊腳石，還大肆宣揚自己的危機處理得當，這才是民進黨的真面目，您看到了嗎？
顏寬恒表示台電資料顯示，今年入夏至今的電力供應已經五次亮起紅燈，加上上週台中火力發電廠鍋爐破管，本以為會讓原本吃緊的供電，雪上加霜；沒想到蔡政府真的是「拚了命」即刻修復鍋爐破損部分，但蔡政府拚的是「台電員工的命！？」
顏直指依照作業標準程序，原本應該等待12小時，讓原本高達1300度的鍋爐降溫後，才能進入搶修，但因為政府的壓力，使得台電在停機後9小時，就派員冒險進入搶修，用人民的性命來當蔡政府施政無能的墊腳石，嗣後還大肆宣揚自己的危機處理得當，顏寬恒怒吼「這才是民進黨的真面目，您看到了嗎？」
(中時電子報)
文章來源：顏寬恒 臉書
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