世大運售票慘 洪孟楷：公務員又要出動？

柯文哲為宣傳世大運葷腥不忌，7日中午接受氣象博士彭啟明專訪，應觀眾要求敷上貓熊面膜。不過世大運售票依舊慘兮兮，遭質疑宣傳方向根本搞錯。（摘自Yahoo TV「彭博士看風向」）

宣傳世大運，柯文哲上網路名人蔡阿嘎節目。

台北世大運卯起來宣傳，市長柯文哲葷腥不忌搞笑、找網紅大拍Kuso廣告，可惜售票依舊慘兮兮，足球賽4000張門票只賣了15張。國民黨文傳會副主委洪孟楷說，難道到時又要出動公務員當觀眾嗎？

洪孟楷說，柯文哲市長真的不需每天把自己搞得比選手還忙，世大運您不是主角，選手才是！把訪問和宣傳的鎂光燈多一點給選手，讓觀眾們更了解賽事特點，相信在售票上，至少不會發生場上奔馳的選手、比場下吶喊的觀眾還多的怪事了！

世大運下週六就要開幕，但比賽門票銷售慘澹，台北市議員陳炳甫發現，截至8月4日止，世大運共256場單場賽事，可售單場票數70萬2109張，竟僅售出20萬 6409張，平均售票率僅29.4％。其中8月24日於輔大舉行的足球賽，可售票數4078張，竟僅賣出15張，售票率僅0.37％，是256場賽事中最低的。

陳炳甫提出資料，台北市府從101年至106年用在世大運國內行銷預算共1億1400多萬元，國際行銷更高達近2億8000萬元。質疑為何北市世大運售票率如此低落，甚至遠低於韓國在MERS期間舉辦的2015光州世大運52％售票率？

洪孟楷指出，本次世大運其實門票相對便宜，初賽200元、決賽300元，且不是只看單場，幾乎所有票卷都是可看當日全部賽事，這樣的低價，卻還讓觀眾裹足不前，可見柯文哲市府的宣傳大有問題！

4000座位卻只賣出15張票，推想可能並非中華隊出賽，國內觀眾對於2支外國球隊競賽較無興趣。洪孟楷說，但這也更凸顯一個問題，就是重要國際賽事理應帶動觀光，柯文哲市府有沒有掌握？

如果參賽國家的觀光客並無明顯成長來台，那當然球賽沒人要看，而這狀況真的發生，則要說近三億的國際宣傳費用可真是石沈大海。

(中時電子報)