MiLB》遭陽春炮狙擊 王維中強摘第6勝

王維中。(本報資料照)

釀酒人3A台灣左投王維中，今凌晨面對遊騎兵3A，在5局上登板，當時球隊3比1領先，二壘有跑者，王維中讓打者擊成二壘滾地球出局，只用1球化解危機；6局上王維中被左打史奈德(Travis Snider)敲出陽春炮；總計中繼1局，失1分，摘下第6勝(1敗)，自責分率2.19。

史奈德是藍鳥隊2006年選秀第一輪第14指名的外野手，2013、2014年都在大聯盟出賽超過111場；2014年還在海盜擊出13發全壘打，打擊率2成64，上壘率3成38；2015年在金鶯和海盜，共計出賽87場。史奈德去年全季待皇家小聯盟，沒有上大聯盟機會；今年轉隊到遊騎兵。

(中時電子報)