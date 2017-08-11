黃曉明PO文「一家小五口」 曝Angelababy懷雙胞胎？

黃曉明與Angelababy結婚一年多，在年初喜迎一子。(圖/黄曉明Angelababy微博)

黃曉明與Angelababy結婚一年多，在今年初喜獲一子「小海綿」，有子萬事足的兩人更不時與友人分享兒子近況，不過黃曉明突然在微博發文，寫道「一家小五口」，立刻引起網友熱議，推測是否Angelababy又懷有身孕，而且還是雙胞胎。

黃曉明PO文一度引起網友熱議。(圖/黄曉明Angelababy微博)

黃曉明近日在微博發文寫道，「一家小五口，生旦淨末＂丑＂」，一看到關鍵字「一家五口」，立刻推測Angelababy懷上第二胎，而且還是雙胞胎直呼是「雙喜臨門」，但仔細一瞧其實是黃曉明為代言的牙膏品牌打廣告，加上推出五種口味，也讓他詢問網友「五位護口擔當，你們說我像哪一個」，並非外界所想是要報喜。

雖然此PO文並非如外界所想，是要公佈Angelababy再懷有第二胎，但也讓網友頻頻催生第二胎，期待兩人早日再度「做人」成功，到時就真的是「一家小五口」。

(中時電子報)