接連地震！奶茶妹妹富尪這樣救災被推爆

「奶茶妹妹」章澤天富尪劉強東旗下的京東集團全力救災。（圖／取自微博）

「奶茶妹妹」章澤天嫁給大陸「京東集團」CEO劉強東，兩人婚後生活相當甜蜜，而日前九寨溝、新疆接連發生強震，不少藝人紛紛慷慨解囊捐錢幫助，不過劉強東的做法卻更獲得認同，回溯5年前新疆同樣發生地震時，劉強東就曾透露只要發生災難，京東集團旗下鄰近災區的倉庫，「無須匯報，皆須捐出所有物資！」強調他全會批准，霸氣作法被狂讚！

大陸日前發生地震後，包含鄧超孫儷夫妻、黃曉明夫妻、楊冪、吳亦凡等藝人皆紛紛捐款協助救災。不過更讓網友佩服的，恐怕是奶茶妹妹老公劉強東，他所擁有的京東集團，旗下物流早在5年新疆發生地震時，他就制定一套內部規定，「任何地方發生災難，臨近倉庫的管理人員無需向任何人匯報，有權且必須捐出庫房裡面所有災區需要的物資！」

這句「無須匯報」、「有權且必須捐出」讓網友給了大大的讚，認為劉強東這才是把救災放在利益前面！這回地震，公司倉庫也真在第一時間就把包含照明、帳篷、醫療包等災區所需的物品送達，讓許多人都相當感動。

(中時電子報)