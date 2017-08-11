高市動員30警攻麥當勞 4襲警槍擊嫌犯落網

位於高雄前鎮瑞隆路的麥當勞。(google地圖)

高雄三多商圈10日晚上發生警匪駁火，2名疑嫌分頭流竄，警方11日凌晨獲報嫌犯出現在前鎮區速食店，調派30餘名警力攻堅，見有人開車門一擁而上將人壓制，逮捕3男1女，搜出手槍及毒品吸食器，但未發現開槍嫌犯。

據《蘋果日報》消息，警方清晨依據手機訊號定位，在高雄市區強力搜捕，經媒體提供線報，得知嫌犯座車在瑞隆路的麥當勞，隨後嚴密埋伏包圍，在確認目標於店內後展開行動 。

大批持槍員警在一聲令下衝入麥當勞，為防止嫌犯混入人群，一併將店內客人控制在地。經過比對，涉案主嫌並未在場，先將共犯3男1女帶回偵訊；另在嫌犯車上發現一把上膛手槍與毒品吸食器，一併帶回作為證物。

(中時電子報)