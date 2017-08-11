王心凌、姚元浩為私照鬧翻 她點出問題的根本

昔日情侶王心凌和姚元浩因私照鬧翻。(圖／本報系資料照)

廣告小妹點出問題根本。(圖／翻攝自廣告小妹臉書)

王心凌和姚元浩這對昔日情侶，近日因為女方私照外流撕破臉，姚元浩喊話「麻煩妳一定要提告」，王心凌則發長文回應「可笑又可憐」，分手分得難看，對此，知名部落客廣告小妹認為問題根本就是姚元浩沒肩膀，喊話王心凌：「下一任，請好好挑選」。

廣告小妹認為私照外流的真相，現在只能交由司法處置，不過整件事情發展至今，最大問題就是「姚元浩有點糟糕，王心凌判斷力差」，姚元浩沒有肩膀從美工刀事件就知道了，當時王心凌頂「小三」罵名開記者會，但男方卻一副事不關己。

記者會結束後，王心凌被問心情如何，她無奈說「希望我未來的男朋友，是有肩膀的人」，可是最後她還是跟姚元浩在一起，廣告小妹直言：「在危急時刻把妳丟出去，還能對他有什麼期待？」因此她對王心凌喊話，「下一任，請好好挑選，男人的老二可以小，咱們另找方法就是，但肩膀不能缺」。

不少網友看完她的說法，都深感同意，大推她的「男人的老二可以小，咱們另找方法就是」，還歪樓想知道方法是什麼，要她開個課程教導一下。

(中時電子報)