以茶入饌菜更香 亞都天香樓邀客「吃茶」

〈茶香鮮魚沙拉〉中的鱘龍魚肉，以烏龍茶煙燻賦味，帶有淡淡茶香，食來消暑開胃。（圖／姚舜攝）

〈溏心蛋〉用紅玉茶燻香賦味，味道更雅。（圖／姚舜攝）

用白蝦烹製並以東方美人茶賦味的〈東方美人蝦仁〉，因是用茶汁入菜，故風味與用茶青入菜的〈龍井蝦仁〉不同。（圖／姚舜攝）

〈鐵觀音腩排〉的肉排紅燒時，醬汁中加了鐵觀音茶葉與茶汁一起熬煮。（圖／姚舜攝）

〈黑羽雞茶香炊飯〉的去骨雞腿肉 用紅玉紅茶煙燻賦味，炊飯則是在雞湯內加了茶粉、筍絲、絲肉與香菇，由生米炊煮至熟。（圖／姚舜攝）

此冰沙是用南投阿薩姆紅茶加了肉桂、丁香與月桂葉一起製作。（圖／姚舜攝）

以豆沙入餡的〈紅烏龍鍋餅〉，茶香不在餡內，而是在和麵粉時加了磨成粉末的烏龍茶葉。（圖／姚舜攝）

以茶入饌，自古即有。以茶入饌作出的糕點叫「茶食」，以茶作菜稱「茗菜」，在粥內加了茶湯則稱「茗粥」。且老祖宗並很早就發現，茶葉中除有營養成份，以茶入饌並有特殊的功效。《茶賦》中稱「茶，滋飯蔬之精素，攻肉食之膻膩」，說的就是以茶入饌產生的「特異功能」。談茶品茶，具風雅氣質。而在烹調料理應用上，茶就宛如君子，可「成菜之美」。

以杭州菜獨步餐飲業的北亞都麗緻大飯店〈天香樓〉，將自8月16日至9月17日舉辦「茶饌天香」美食推廣活動，主廚楊光宗精挑了新北坪林、台東鹿野、南投魚池三大台灣茶葉產區的7款具產銷履歷認證好茶入菜，推出交融道地杭州料理與台灣風土特色的茶餚，除主廚精心演繹時令風味的茶饌套餐，也供應開胃前菜、湯品、河鮮、主菜、麵食到甜點14道單點茶饌。活動期間餐廳同步供應特色茶款，並由侍酒師設計橙花保柚、醋栗阿薩姆及白蘭地清茶3款限定茶酒。

不同的茶有不同的風味、口感與喉韻，以茶入饌就得「適性」、「因菜施茶」。花了時間研究茶性的亞都〈天香樓〉行政主廚楊光宗表示，綠茶清甜綿潤、烏龍醇重四溢、包種淡雅清新，東方美人則蜜香自然，故以茶入饌時有不同的烹調調理方式與搭配邏輯。楊光宗的心得是，綠茶適宜與清淡食材共冶，紅茶味道醇厚則非肉類莫屬，既可祛除油膩，又能增添層次風味。

以茶入饌的方式很多，除了在烹調料理時直接加茶葉，也可以將茶葉泡成茶汁，或將茶葉磨成茶粉入菜。另外，也可以利用茶葉與麵粉和糖，一起燻製菜餚。亞都〈天香樓〉這回辦「茶饌天香」活動，楊光宗演繹的14道菜餚，就把這4種方法全都用上了。

〈天香樓〉的〈溏心蛋〉一直是餐廳的招牌美味之一，這回楊光宗用了紅玉紅茶燻蛋，讓這原本就很好吃的蛋增添茶香。而另一道以煙燻法以茶為菜賦味的菜餚則是〈茶香鮮香夏日沙拉〉，楊光宗將鱘龍魚的魚肉與花膠先用酒糟醃漬再蒸過後，再用烏龍茶與麵粉、糖、八角一起煙燻，賦味後再搭配芝麻葉、花膠、聖女番茄，玉米筍及各式苗蔬一起呈盤，最後再用以檸檬汁及鎮江醋及烏龍茶粉調製的醬汁提味，形色是「西式沙拉」，味道則內蘊中國東方味。

〈龍井蝦仁〉本是杭州經典名菜，楊光宗作這道菜是在炒蝦仁時加了龍井茶的茶青一起炒。這回出新菜則改用東方美人茶的茶湯入菜，最後並以炸香的茶葉酥點綴在菜上。除淡淡茶香不同外，以茶青入菜炒蝦仁，質地較乾爽，而以茶汁入菜則口感較濕潤。

茶葉可法油解膩，〈鐵觀音腩排〉就是利用茶的此一特性紅燒的肉餚。楊光宗在紅燒醬汁中加了鐵觀音的茶葉與茶湯紅燒腩排，成菜後再搭配水蓮呈盤出菜，要非常用心地細嚼慢嚥才可隱約吃到茶香，倒是那形整不散、入口卻酥爛軟嫩的口感讓人難忘。

〈黑羽茶香雞炊飯〉堪稱「茶香升級版上海菜飯」，主廚將黑羽雞腿肉去骨醃漬，再以紅玉紅茶細火煙燻，燻後的雞皮紅光油亮且帶茶香。炊飯則是以生米混和筍絲、雞肉、紅玉茶粉、香菇及綠色蔬菜一起加了以紅茶調味竹雞湯，「生米煮成熟飯」，起鍋前再拌入青江菜和芹菜，口感濕潤且菜香四溢。〈紅烏龍鍋餅〉沒有在豆沙餡中加茶，而是將紅烏龍茶葉磨粉，混和麵粉揉製麵糰後，再抓了劑子撖平，包裹甜而不膩的豆沙烤成。這鍋餅形色其實像江浙名點〈黃橋燒餅〉，小巧精緻、兩口吃完、反倒更讓人回味。

(工商)