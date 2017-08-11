鬥垮國軍士氣 李富城：我們還需要敵人嗎？
網傳一張航空迷拍的空軍F-16戰機機艙內有兩盒麻糬，遭外界批評F-16戰機淪為採買機。空軍司令部證實，是401聯隊中校飛行官於日前執行轉場任務時，夾帶私人物品上機，空軍將要求加強飛行紀律。對此，資深氣象專家李富城認為，不須要外人來打，自己人就可以整垮國軍，我們還需要敵人嗎？
空軍官員指出，這架飛機是從花蓮基地飛到高雄岡山，準備進行空軍官校陳展的戰機。一般來說，危險物品、違禁品如打火機、手機等，規定不能帶上機，但是帶水等補充能量的食物，並未禁止。
李富城認為，不須要外人來打，自己人就可以整垮國軍，先是陸軍．再來是海軍，現在輪到了空軍，大家來鬥垮國軍的士氣，我們還需要敵人嗎？而網友則質疑「為什麼會有這張照片？難道戰機各部位現在都可以隨便拍？照相機或有照相功能的手機都可以隨便帶進軍營或是管制區？」
(中時電子報)
文章來源：李富城 臉書
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