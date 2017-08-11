洞朗僵局 中國有絕對軍力優勢
國際雜誌《外交官》(The Diplomat)表示中國雖然在軍力上有絕對優勢，但就算在洞朗贏了印度，也可能會面臨印度貿易報復、並導致印度加入美日聯盟等。
印度政府審計部CAG最近對國會的報告指出，在面臨中國和巴基斯坦的威脅下，印度軍隊的備戰狀態顯得相當不足，急需維修其伊留申-76運輸機、更新其戰鬥機和飛彈系統。
目前印度的戰鬥機都相當老舊，其米格21戰機首次啟用是在1960年代、因此即將退休，使得印度到2032年時將只剩下22個空軍中隊。這些老飛機近年來也有相當高的墜機率，光是過去4年就墜毀39架飛機，去年9月就有2架米格21戰機墜毀。
印度國家航太防禦公司巴拉特電子有限公司(Bharat Electronics Limited)製造的80飛彈系統中，約30%的中程Akash防空飛彈無法通過基本測試，不但射程過短、打不倒目標，速度也過低，關鍵零組件也失靈。其中兩顆飛彈因為推進器噴嘴失靈而無法成功發射，這個飛彈的失敗率也遠高於國際標準。
雖然印度政府去年就希望將Akash飛彈佈署在6個靠近中國印度邊境的地點，作為嚇阻作用，但是截至目前為止連一個地點都未布署完成。
CAG指出這些事件顯示，印度政府欲提倡「印度製」、降低印度仰賴進口武器的政策失效，印度陸軍參謀長Bipin Rawat雖在6月初表示，印度軍隊已準備打仗，CAG的報告顯示這只是空話。印度陸軍約40%的重要彈藥都只有足夠打仗10天的庫存量。
中國相較而言軍力占絕對優勢，士兵人數比印度多超過100萬、潛艇和坦克的數量比印度多5倍，軍機數量超過2倍，軍艦數量也多印度將近2倍。中國擁有的核子彈頭數量也是印度的3倍以上，國防預算高達1,520億美元，遠超過印度的510億美元。
即使如此，中國就算在洞朗打贏印度壞處恐比好處多，因印度和中國貿易關係密切，除此之外中國和印度都擁有核武，若中國入侵印度、印度恐動用其核武。這也有可能迫使印度正式加入美國和日本的聯盟，並派遣其海軍巡防艦前往南海。
印度政府已訂定4,160億美元的預算，計畫在接下來5年增強和現代化其軍隊，以準備應對鄰國入侵。但現在印度軍隊的狀況無法應戰，印度必須透過會談解決和中國的邊境糾紛。中國也需考慮和印度開戰，可能會對反擊美國在亞洲的勢力擴張產生負面影響。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範