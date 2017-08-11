洞朗僵局 中國有絕對軍力優勢

在中印邊境衝突升高之際，解放軍西藏軍區部分成員近日赴青藏高原演習，就快速投送兵力、多兵種聯合攻擊等，進行了實兵實彈演練。而印度為了加強監視中國與宿敵巴基斯坦，打算砸下173億台幣，添購7架偵察機。（圖/CCTV截圖）

國際雜誌《外交官》(The Diplomat)表示中國雖然在軍力上有絕對優勢，但就算在洞朗贏了印度，也可能會面臨印度貿易報復、並導致印度加入美日聯盟等。

印度政府審計部CAG最近對國會的報告指出，在面臨中國和巴基斯坦的威脅下，印度軍隊的備戰狀態顯得相當不足，急需維修其伊留申-76運輸機、更新其戰鬥機和飛彈系統。

目前印度的戰鬥機都相當老舊，其米格21戰機首次啟用是在1960年代、因此即將退休，使得印度到2032年時將只剩下22個空軍中隊。這些老飛機近年來也有相當高的墜機率，光是過去4年就墜毀39架飛機，去年9月就有2架米格21戰機墜毀。

印度國家航太防禦公司巴拉特電子有限公司(Bharat Electronics Limited)製造的80飛彈系統中，約30%的中程Akash防空飛彈無法通過基本測試，不但射程過短、打不倒目標，速度也過低，關鍵零組件也失靈。其中兩顆飛彈因為推進器噴嘴失靈而無法成功發射，這個飛彈的失敗率也遠高於國際標準。

雖然印度政府去年就希望將Akash飛彈佈署在6個靠近中國印度邊境的地點，作為嚇阻作用，但是截至目前為止連一個地點都未布署完成。

CAG指出這些事件顯示，印度政府欲提倡「印度製」、降低印度仰賴進口武器的政策失效，印度陸軍參謀長Bipin Rawat雖在6月初表示，印度軍隊已準備打仗，CAG的報告顯示這只是空話。印度陸軍約40%的重要彈藥都只有足夠打仗10天的庫存量。

中國相較而言軍力占絕對優勢，士兵人數比印度多超過100萬、潛艇和坦克的數量比印度多5倍，軍機數量超過2倍，軍艦數量也多印度將近2倍。中國擁有的核子彈頭數量也是印度的3倍以上，國防預算高達1,520億美元，遠超過印度的510億美元。

即使如此，中國就算在洞朗打贏印度壞處恐比好處多，因印度和中國貿易關係密切，除此之外中國和印度都擁有核武，若中國入侵印度、印度恐動用其核武。這也有可能迫使印度正式加入美國和日本的聯盟，並派遣其海軍巡防艦前往南海。

印度政府已訂定4,160億美元的預算，計畫在接下來5年增強和現代化其軍隊，以準備應對鄰國入侵。但現在印度軍隊的狀況無法應戰，印度必須透過會談解決和中國的邊境糾紛。中國也需考慮和印度開戰，可能會對反擊美國在亞洲的勢力擴張產生負面影響。

(中時電子報)