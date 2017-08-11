小英的國旗呢？兵推外套惹議 挨酸：趴數不夠
蔡英文總統任內的第一場國家政軍演習（兵推）在本月初舉行，國防部於兵推結束後，在臉書po出3分多鐘的短片讓外界一窺究竟，而其中一個看似沒特別亮點的畫面卻意外引起討論，那就是小英在發表告全國同胞書時，她與總統府秘書長吳釗燮所穿著的迷彩外套左臂處，並未如身旁的國防部長馮世寬、國安會秘書長嚴德發一樣有國旗。
臉書粉絲專頁「解讀國軍軍事新聞」昨（10）日好奇指出，在這麼重要的場合，蔡英文和吳釗燮是剛好拿到沒國旗的衣服，還是是有人故意將國旗撕掉呢？如果是前者，代表示國防部的疏失，必須有人為此負責，但若為後者，相關單位就該調查當事人為什麼要這樣做？
對此，不少網友質疑，如果蔡英文連國旗都無法認同，那還當什麼總統？也有眼尖者發現，小英那件迷彩外套的左臂處根本是連可以黏上臂章的魔鬼氈都沒有，吳釗燮則應該是刻意不貼；還有網友笑說，自己念軍校時，要到高年級才有資格戴上國旗相關配件，可能是蔡、吳的趴數（類似等級之意）還不夠，所以才未被配發。
(中時電子報)
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