不甩陸抗議 美國務院：美軍繼續依國際法自由航行

諾爾特指出，美國在世界各地依國際法自由航行，不是什麼新鮮事，「我們以前做過 ，我們會繼續這樣做」。(江靜玲攝)

美國國務院發言人諾爾特10 日表示，美軍在亞太區域行動，包括在南中國海進行自由航行，是依國際法進行的； 諾爾特指出，美國在世界各地依國際法自由航行，不是什麼新鮮事，「我們以前做過 ，我們會繼續這樣做」。

美軍「麥凱恩號」導彈驅逐艦10日進入南沙群島有關島礁鄰近海域，進行自由航行，中國軍隊隨即派出軍艦予以驅離。

中國外交部發言人耿爽表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，美艦違反中國法律和國際法，嚴重損害中國主權和安全，中方對此強烈不滿，將向美方提出嚴正交涉。

對此，諾爾特10日在國務院新聞簡報中表示，自由航行發生在世界各地，唯在南中國海往往得到最多關注。她說，眾所周知，美軍在亞太區域行動，天天如此，包括南中國海在內，這些行動都是按照國際法進行。

諾爾特表示，美國每年都在世界各地進行多次自由航行，如此做在於證明美國將繼續在國際法允許範圍內飛行、航行和運作，在南海如此，在世界其他地方也一樣。

(中時)