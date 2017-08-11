將有下一步棋？印度令洞朗附近國民撤離
中國大陸與印度在邊界持續對峙，日前印方才收回多數越境部隊，只留下近50人，讓人以為將要服軟；昨(10日)卻又下令靠近洞朗一側的印度村民撤離，似乎準備有下一步動作。
據大陸央視新聞訊，印度軍方已對靠近洞朗地區的某印度村莊下達命令，要求村居民盡快撤離並騰空房屋。該村距離中印兩國對峙點僅35公里，村人口大約100人。
目前尚不清楚淨空村莊是為了避免在接下來的戰鬥中出現傷亡，抑或是為了安置派往衝突地帶的部隊兵員。
(中時電子報)
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