將有下一步棋？印度令洞朗附近國民撤離

大陸外交部提出印軍越界的證明照片。(大陸外交部官網)

中國大陸與印度在邊界持續對峙，日前印方才收回多數越境部隊，只留下近50人，讓人以為將要服軟；昨(10日)卻又下令靠近洞朗一側的印度村民撤離，似乎準備有下一步動作。

據大陸央視新聞訊，印度軍方已對靠近洞朗地區的某印度村莊下達命令，要求村居民盡快撤離並騰空房屋。該村距離中印兩國對峙點僅35公里，村人口大約100人。

目前尚不清楚淨空村莊是為了避免在接下來的戰鬥中出現傷亡，抑或是為了安置派往衝突地帶的部隊兵員。

(中時電子報)