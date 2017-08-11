NBA》噱頭十足 勇士開幕戰強碰火箭
NBA在11日公布2017-18年球季開幕周的重要賽事，今年為了避免出現太多背靠背比賽，聯盟決定提前1周開打，開幕戰選在10月18日，當天的兩場例行賽就噱頭與話題性十足，分別由上季總冠軍勇士出戰火箭、騎士對上塞爾提克。
新球季的首場例行賽將在10月18日上午8點，騎士將在主場迎戰塞爾提克，重演上季東區冠軍賽戲碼，無論騎士當家主控厄文屆時是否還在，「小皇帝」詹姆斯就要面臨獲得帥哥射手海沃德加盟，戰力再次升級的塞爾提克考驗。
不過更具噱頭的開幕戰，還在10月18日上午10點30分在勇士主場甲骨文球館進行的戲碼，保住上季奪冠陣容的勇士，將遭遇「大鬍子」哈登、保羅領軍的全新火箭挑戰，這場比賽可說未演先轟動，勇士當然更想搶到首勝。
除了開幕戰戲碼，聯盟也公布10月19日七六人對巫師、灰狼對馬刺；10月20日尼克對雷霆、快艇對湖人；10月21日騎士對公鹿、勇士對鵜鶘，詳細賽程仍要稍後才會全部公布。
至於備受矚目的耶誕大戰戲碼，也在今天提前公開，除了上季總冠軍賽戲碼勇士對騎士將於12月26日凌晨3點登場，還有包含七六人對尼克、巫師對塞爾提克、火箭對雷霆、灰狼對湖人，可說場場都不容球迷錯過。
(中時電子報)
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