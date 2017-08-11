MiLB》兩度解決大聯盟20轟強打 曾仁和好投奪勝

曾仁和先發7局，只丟1分，摘下勝投。(中時資料照)

(09:01更新 曾仁和敲3A首安首打點)小熊3A台灣投手曾仁和，今迎戰巨人3A打線，先發7局，被敲出8安，因陽春炮丟1分，摘下第5勝(1敗)，自責分率降到1.95。曾仁和面對大聯盟級強打馬文阿普頓，3次對決，被敲1安、1次內滾、1次內野飛球出局。

馬文阿普頓去年在大聯盟敲出20轟。(美聯社資料照)

馬文阿普頓(Melvin Upton Jr.)成名在光芒，去年在大聯盟敲出20轟，生涯累積164轟、586分打點、300次盜壘。馬文阿普頓是老虎隊J.阿普頓(Justin Upton)的哥哥，兄弟倆都是有長打實力的強打者。

曾仁和主投7局，送出5三振，只有1保送，滾飛比是極佳的9比1。第4局被3棒蕭爾(Chris Shaw)敲陽春彈，蕭爾是巨人2015年選秀首輪第31順位選中的外野手。曾仁和今2打數擊出1支二壘打，帶1分打點，3A首安首打點出爐，助球隊2比1險勝。

(中時電子報)