為母討債！狠心擄人棄屍大寮山區

這幾天，高雄街頭不平靜，發生多起警匪搏火案。警方追查發現，起因於37歲柯姓男子為幫母親追討百萬債務，竟夥同友人強擄被害人，同夥竟開槍擊斃被害人，狠心大寮山區棄屍，事後警方追緝，引發一連串警匪衝突，今(11日)晨警方出動30多名警力，在瑞隆路麥當勞聯合圍捕其中4嫌，並全力追捕兩名在逃嫌犯，全案正擴大偵辦中。

這起擄人狹持案發生在前鎮草衙地區，8月9日清晨前鎮警方獲報，發現兩部車前後抵達路口，其中被害人遭強押離去，警方展開偵辦，專案小組查獲留在現場的車輛為犯嫌所租賃，另一台開走的車子是被害人所有。

警方抽絲剝繭追查出，柯姓男子為幫母親追討百萬債務，先是一路跟蹤被害人車輛，趁他下車不注意時，毆打被害人並強押上車，旋即把車開離現場逃竄。

前鎮警方與刑大組成專案小組，清查租賃公司及相關事證資料後，查知犯嫌真實身分後，詢問親友，查得犯嫌可能活動地區，前往埋伏查緝。

未料，8日下午2時，新興分局警方盤查柯嫌遭突襲開槍，柯嫌第一時間被制伏在地，另名同夥趁隙脫逃，在將被害人押走後，雙方在車內起口角，竟開數槍殺害被害人，再狠心棄屍大寮偏僻山區。

前（9）日，警方再行搜索被害人下落，苦無進展，摸黑在山區搜索3、4個小時未果，最後以心理戰術突破嫌犯心房，警方陪同嫌犯尋獲被害人屍首。警方根據山區監視器發現，另有其他涉案車輛接應，全力擴大偵辦。

然於，昨晚8時40分，新興分局警方在85大樓發現，被害人車輛，盤車女駕駛期間，竟被兩名嫌犯開數槍，警方立即還以顏色，其中一名嫌犯負傷，又狹持機車逃跑。警方全力追緝這兩名嫌犯下落，發現又有其他共犯前來接應，在大高屏地區四處流竄，增加追捕難度。

今晨警方鎖定嫌犯一干人，依據手機訊號定位，在高雄市區強力搜捕，經媒體提供線報，得知嫌犯座車在瑞隆路的麥當勞，隨後嚴密埋伏包圍，在確認目標於店內後展開行動 。

大批持槍員警在一聲令下衝入麥當勞，為防止嫌犯混入人群，一併將店內客人控制在地。經過比對，涉案主嫌並未在場，先將共犯3男1女帶回偵訊；另在嫌犯車上發現一把上膛手槍與毒品吸食器，一併帶回作為證物。目前尚有兩名在逃嫌犯，警方正持續追捕到案。

(中時)