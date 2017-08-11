談鋒菲戀 謝賢脫口：好喜歡張柏芝

謝賢近來上節目受訪透露很喜歡張柏芝。（圖／達志影像）

謝霆鋒父親謝賢日前上節目接受訪談，聊起兒子謝霆鋒和他一樣走上離婚之路，讓他相當感慨，直言這是自己的創傷。不過謝霆鋒與舊愛王菲復合，他屢次被問及相關問題時總是避重就親，但聊到無緣的媳婦張柏芝卻是讚譽有加，直言「我成天和別人講我好喜歡她！」

謝賢和狄波拉結婚25年後還是離婚，儘管目前他有穩定交往的女友，他依舊和狄波拉及他現任老公保持良好關係，與謝霆鋒、謝婷婷也都會固定聚會。也因此，謝賢又被問及兒子謝霆鋒目前的鋒菲戀時，他就說不回應。可對兒子前妻張柏芝卻是讚譽有加，直呼「我成天和別人講我好喜歡她，因為她幫我生了兩個孫，有什麼好得過兩個孫呀，是不是？」

對於不談鋒菲戀，謝賢也解釋說「霆鋒從來不會問我認識什麼女孩，我家不流行問這個。」暗示自己也不過問兒子的感情事。

(中時電子報)